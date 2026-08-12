L’infrastructure routière reliant directement Riyad et Mascate à travers le désert du Rub Al-Khali a été inaugurée en décembre 2021 et constitue aujourd’hui un corridor commercial majeur qui permet de contourner le territoire émirati.

L’Arabie saoudite et Oman reliés par la route directe du Rub Al-Khali à travers le désert

Une infrastructure stratégique achevée et opérationnelle

Contrairement aux idées reçues d’un projet en devenir, l’autoroute reliant directement le Royaume d’Arabie saoudite au Sultanat d’Oman à travers le désert du Rub Al-Khali (le « Quart Vide ») est déjà une réalité concrète. Inaugurée officiellement en décembre 2021, cette artère logistique majeure de 725 kilomètres (dont 564 km sur le territoire saoudien et 161 km du côté omanais) relie directement les deux pays voisins, disposant de postes-frontières intégrés au niveau de Ramlat Khaylah et de l’Empty Quarter Crossing.

Un défi d’ingénierie pour un objectif de souveraineté logistique

Considérée comme une prouesse technique d’exception, la traversée du plus grand désert de sable continu au monde a nécessité le déplacement de plus de 130 millions de mètres cubes de sable et plus de 1,3 million d’heures de chantier sous des températures extrêmes. Avant l’ouverture de cet axe direct, l’ensemble des marchandises terrestres circulant entre l’Arabie saoudite et Oman devait impérativement transiter par le territoire des Émirats arabes unis via le poste-frontière d’Al-Batha, ajoutant des formalités douanières intermédiaires et près de 400 kilomètres de détour.

Redéfinition de la carte commerciale du Golfe

Cette voie de communication directe permet aux deux nations d’intensifier leurs échanges bilatéraux tout en réduisant considérablement les délais de transport routier et les coûts logistiques. Pour Oman, l’autoroute offre une ouverture directe vers les ports de la mer Rouge et le marché saoudien. Pour Riyad, elle garantit un accès stratégique accéléré aux ports omanais donnant sur la mer d’Arabie et l’océan Indien (Salalah, Sohar, Duqm), contournant ainsi les points de passage sensibles du golfe Persique et s’affranchissant de la dépendance vis-à-vis du réseau routier émirati.