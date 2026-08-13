L’aéroport Fès-Saïss enregistre plus de 935.000 passagers au premier semestre 2026

L’aéroport Fès-Saïss a accueilli 935.382 passagers au cours des six premiers mois de 2026, affichant un niveau de trafic quasi stable par rapport à 2025 grâce à un redressement soutenu durant le mois de juin.

Un bilan semestriel quasi stable pour la plateforme de la capitale spirituelle

Selon les données officielles publiées par l’Office national des Aéroports (ONDA), l’aéroport Fès-Saïss a enregistré un flux global de 935.382 passagers durant le premier semestre 2026, contre 937.427 voyageurs accueillis lors de la même période un an plus tôt. Ce volume traduit une très légère contraction de 0,22% en glissement annuel. Sur le plan de l’activité aéroportuaire, les mouvements d’avions ont suivi une évolution similaire, s’établissant à 6.276 rotations entre janvier et juin 2026, en repli de 1,63% par rapport aux 6.380 mouvements recensés sur les six premiers mois de 2025.

Rebond estival confirmé par les performances du mois de juin

L’analyse mensuelle fait ressortir une nette reprise de l’activité à la veille de la saison estivale. Pour le seul mois de juin 2026, la plateforme aéroportuaire de Fès a traité 162.719 passagers, contre 155.639 en juin 2025, soit une progression dynamique de 4,55%. Cette accélération s’est également reflétée dans les mouvements aériens, qui ont grimpé de 4,32% pour atteindre 1.111 opérations au cours du mois, portés par l’augmentation des fréquences internationales et le renforcement des liaisons opérées par les compagnies aériennes partenaires.

Une tendance alignée sur l’essor du trafic aérien national

Les résultats enregistrés à Fès s’inscrivent dans une dynamique positive globale à l’échelle du Royaume. À la fin du mois de juin 2026, l’ensemble des aéroports marocains a franchi le cap des 18,83 millions de passagers accueillis, en hausse de 8,83% comparativement aux 17,30 millions de voyageurs enregistrés sur la même période en 2025. L’infrastructure de Fès-Saïss continue ainsi d’affirmer son rôle de porte d’entrée majeure pour le tourisme culturel et le désenclavement économique de la région Fès-Meknès.