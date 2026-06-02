Vatican : une femme non religieuse nommée au poste de « préfète du dicastère pour la Communication »

Maria Montserrat Alvarado « est la première femme non religieuse à être nommée préfète d’un dicastère du Saint-Siège », a indiqué un communiqué du Vatican, précisant qu’elle prendra ses fonctions début novembre prochain.

Avec la nomination de la présidente actuelle du média catholique EWTN News, le souverain pontife « poursuit le processus de réforme et de renouvellement de la Curie romaine initié par le Pape François », son prédécesseur, a souligné le Vatican.

Le dicastère pour la communication supervise les vastes services de presse écrite, de radio et de télévision du Vatican, qui diffusent auprès d’un public mondial.

Début 2025, le Pape François avait pour la première fois nommé une femme, la religieuse Simona Brambilla, à la tête d’un « ministère » au Vatican, une première dans l’histoire deux fois millénaire de l’Eglise catholique.