Le président libanais Joseph Aoun se rend à Washington pour rencontrer Trump

Joseph Aoun s’est envolé samedi pour Washington, où il doit rencontrer lundi Donald Trump pour la première fois depuis son entrée en fonction.

Un premier sommet à la Maison-Blanche

Le président libanais Joseph Aoun se rend à Washington où il doit rencontrer Donald Trump. Le chef de l’État libanais et son épouse, Nehmat Aoun, ont quitté Beyrouth samedi matin à destination de Washington, à l’invitation du président américain. Une réunion au sommet libano-américaine doit se tenir à la Maison-Blanche le 21 juillet, la première rencontre en tête-à-tête entre les deux dirigeants depuis l’entrée en fonction de Joseph Aoun en janvier 2025.

Consolider le cessez-le-feu et obtenir le retrait israélien

Outre le sommet prévu à la Maison-Blanche, Joseph Aoun doit s’entretenir avec plusieurs responsables américains de la situation au Liban et des moyens de consolider le cessez-le-feu, notamment dans le sud, ainsi que du retrait d’Israël des régions libanaises qu’il occupe, a précisé la présidence libanaise dans un communiqué. Les discussions porteront également sur l’extension de l’autorité de l’État libanais sur l’ensemble du territoire national.

Un accord-cadre conclu fin juin à Washington

Le Liban et Israël ont entamé en avril des négociations inédites depuis des décennies, sous l’égide des États-Unis, afin de mettre un terme à l’état de guerre entre eux. Ils ont conclu un accord-cadre le 26 juin à Washington prévoyant, sous réserve du désarmement du Hezbollah, le déploiement de l’armée libanaise dans des zones pilotes évacuées par Israël, qui occupe une partie du sud du pays.

Des tensions persistantes sur le terrain

Le mouvement chiite avait entraîné le Liban dans le conflit régional le 2 mars en bombardant Israël en soutien à l’Iran, son allié. L’armée israélienne poursuit toutefois des frappes limitées dans le sud et procède à des destructions dans les villages qu’elle occupe, selon les médias officiels libanais. Samedi, l’Agence nationale d’information a fait état de nouvelles frappes contre deux localités situées en bordure de la zone occupée, dans les régions de Tyr et de Nabatieh, ainsi que d’une explosion dans le village de Zawtar al-Sharqiyah. L’armée libanaise a par ailleurs fait état de la mort d’un soldat à la suite de l’explosion d’un objet suspect dans un véhicule militaire à El Mansouri, également la cible de plusieurs frappes israéliennes.

Aoun exclut toute rencontre avec Netanyahu

Joseph Aoun a par ailleurs insisté sur son refus de rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tant que les attaques israéliennes au Liban-Sud persistent. Le président libanais a précédemment évoqué un entretien téléphonique « positif » avec Donald Trump fin juin, exprimant son optimisme quant au soutien américain pour mettre fin aux attaques israéliennes contre son pays.