Tourisme : Les professionnels français réaffirment l’attractivité du Maroc pour la saison estivale

Le Maroc confirme une fois de plus son statut de destination incontournable pour les professionnels français du tourisme, qui le classent parmi les lieux les plus prisés pour l’été 2026.

Les données publiées par le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) montrent que le pays reste l’une des destinations les plus dynamiques de la saison estivale, enregistrant une croissance constante des réservations.

Cette tendance est également soulignée par le dernier baromètre « Orchestra », qui révèle une augmentation de plus de 13 % des réservations vers le Maroc en un an, plaçant ainsi le Royaume parmi les destinations les plus performantes du Top 20 des ventes.

Le baromètre met en avant une reprise des ventes de voyages en juin, avec le Maroc figurant parmi les progressions les plus remarquables durant cette période.

Établi à partir des ventes réalisées par les agences de voyages françaises, qu’elles soient en ligne ou en boutique, le baromètre Orchestra est un indicateur clé pour suivre les tendances du marché touristique français.

Plusieurs éléments expliquent ce succès : la proximité géographique avec la France, le développement des liaisons aériennes assurées notamment par Royal Air Maroc, Air France, Transavia et plusieurs compagnies low cost, ainsi que la richesse de l’offre touristique. Le Maroc attire ainsi une clientèle diversifiée, allant des amoureux du balnéaire aux passionnés de courts séjours urbains, sans oublier les amateurs de circuits culturels et de tourisme haut de gamme.

Par ailleurs, l’image du Maroc auprès des professionnels français s’est encore renforcée. En février dernier, le SETO lui a décerné son premier Prix de la destination partenaire, une reconnaissance de la qualité de la collaboration entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et les voyagistes français, ainsi que des résultats obtenus par la destination sur l’année écoulée.

Pour les agences françaises, le Maroc représente également une option avantageuse grâce à un excellent rapport qualité-prix, un atout majeur dans un contexte où les ménages ajustent leurs dépenses de vacances. Cette compétitivité, combinée à une offre hôtelière variée et une bonne connectivité aérienne, permet au Royaume de maintenir une demande solide, à l’inverse de certaines destinations plus lointaines qui voient leurs réservations ralentir.