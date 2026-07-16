Fès dispose de tous les atouts pour devenir une ville intelligente, selon des experts

Des experts marocains et étrangers estiment que Fès réunit toutes les conditions pour réussir sa transition vers une ville intelligente.

Une stratégie ambitieuse pour la cité Idrisside

Des experts et responsables marocains et étrangers ont souligné, mercredi à Fès, que la capitale spirituelle du Royaume réunit toutes les conditions techniques et infrastructurelles nécessaires pour réussir sa transition vers un modèle intégré de ville intelligente, fondé sur le recours à la transformation numérique, à l’intelligence artificielle et aux énergies renouvelables afin d’améliorer la qualité des services publics.

Intervenant lors d’une rencontre organisée par la Commune de Fès sous le thème « Vers une ville de Fès intelligente, numérique et durable », le maire de la ville, Abdessalam Bekkali, a réaffirmé l’engagement de la commune à mettre en œuvre une stratégie ambitieuse visant à faire de la cité Idrisside une ville intelligente, capable de concilier un héritage historique de plus de douze siècles avec les exigences de la transition numérique et technologique.

Il a indiqué que le recours à l’intelligence artificielle, aux énergies renouvelables, à la mobilité intelligente et à l’administration numérique ne constitue plus un simple choix, mais un levier essentiel pour améliorer la qualité de vie des citoyens et renforcer l’efficacité des services publics.

Un capital humain au cœur du projet

Dans une allocution lue en son nom, le président de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Mustapha Ijjaali, a relevé que la ville dispose d’un patrimoine urbain et humain exceptionnel, soulignant l’importance de mettre l’intelligence artificielle et les mégadonnées au service de la sauvegarde du patrimoine, de l’amélioration du cadre de vie des habitants et de l’accompagnement de la transition énergétique, tout en préservant pleinement « l’esprit de Fès ».

Il a ajouté que la construction d’une ville intelligente ne se limite pas à la mise en place d’infrastructures ou de capteurs connectés, mais repose avant tout sur un capital humain capable de concevoir et d’exploiter des solutions numériques au service du citoyen, réaffirmant l’engagement de l’université à contribuer à faire de Fès, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, une ville plus intelligente, plus durable et fidèle à son histoire.

Éclairage, stationnement, gestion des déchets : une approche intégrée

De son côté, l’expert italien Paolo Santambrogio a estimé que Fès dispose des prérequis techniques et infrastructurels indispensables pour évoluer vers une ville intelligente pleinement intégrée, précisant qu’une telle transition passe par une amélioration de l’efficacité et de la performance de la gestion des différents services publics. Il a expliqué que le concept de ville intelligente repose sur l’intégration de la gestion de plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’éclairage public, le stationnement, la circulation, la gestion des déchets, le contrôle de la qualité de l’air, ainsi que les compteurs d’eau, d’électricité et de gaz.

Un éclairage intelligent au service de la biodiversité

Le chercheur français spécialisé en ingénierie urbaine, Nicolas Houel, a souligné que le passage à des systèmes d’éclairage urbain intelligents constitue aujourd’hui un choix stratégique pour réduire la pollution lumineuse et préserver la biodiversité. Selon lui, les avancées technologiques permettent désormais de concilier les impératifs de sécurité publique avec les exigences de protection de l’environnement, les systèmes intelligents de gestion de l’éclairage permettant notamment d’établir des cartographies précises des zones écologiques et de contrôler à distance les équipements d’éclairage public afin d’ajuster l’intensité lumineuse durant les périodes de faible activité humaine.

La médina, « laboratoire vivant » du projet

Pour sa part, le chef du service des études à l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès, Khalid Boucetta, a indiqué que la médina de Fès, forte de plus de douze siècles d’histoire, constitue un véritable « laboratoire vivant » conciliant patrimoine, innovation et développement durable. Il a estimé que le projet « Fès Smart City » s’inscrit dans le prolongement de l’intelligence urbanistique et de gouvernance qui a caractérisé la ville tout au long de son histoire.

D’après lui, la vision d’avenir consiste à faire de Fès une « ville patrimoniale intelligente » grâce au recours aux technologies numériques les plus avancées, notamment les systèmes d’information géographique dédiés au patrimoine, la modélisation numérique des bâtiments historiques (BIM), l’éclairage intelligent, les technologies de télédétection pour le suivi des fissures et la maintenance prédictive, ainsi que le développement du tourisme intelligent et des outils d’aide à la décision.