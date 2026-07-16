La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le rouge jeudi, le MASI reculant de 0,29%.

La Bourse de Casablanca ouvre dans le rouge jeudi

Le MASI recule à l’ouverture

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le rouge jeudi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,29% à 17.830,47 points.

Les autres indices également dans le rouge

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,45% à 1.318,07 points, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,14% à 1.270,96 points.

Les petites et moyennes capitalisations résistent

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, prenait 0,04% à 1.781,71 points.

Un repli après le gain de mercredi

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,38%.