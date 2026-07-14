Trente-cinq pays de la Coalition des volontaires pour l’Ukraine, ainsi que des délégations de l’OTAN et de l’Union européenne, sont invités au défilé du 14-Juillet 2026, dernier défilé militaire présidé par Emmanuel Macron avant la fin de son second quinquennat. Une trentaine de chefs d’État et de gouvernement, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, assistent à la cérémonie sur les Champs-Élysées.

14-Juillet : les 35 pays de la coalition des volontaires invités au défilé

Trente-cinq pays de la Coalition des volontaires présents

Trente-cinq pays de la Coalition des volontaires, initiative portée par la France et le Royaume-Uni visant à garantir une paix durable en Ukraine après la fin des hostilités, sont présents le 14 juillet, selon le ministère des Armées. Cette large participation témoigne de l’engagement de la France et de ses partenaires au profit de la sécurité de l’Ukraine et du continent européen. Des délégations de l’OTAN et de l’Union européenne sont également présentes.

Les délégations étrangères qui défilent sont les suivantes : Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Suède, aux côtés de l’Ukraine. Les autorités françaises ont fixé une jauge comprise entre sept et 25 soldats par pays participant.

Qu’est-ce que la Coalition des volontaires ?

La Coalition des volontaires est une initiative politique lancée le 17 février 2025 par la France et le Royaume-Uni, réunissant 35 pays prêts à fournir à l’Ukraine, dès la cessation des hostilités, des garanties de sécurité robustes. Ces garanties visent la sécurité et la stabilité de l’Ukraine, et doivent lui permettre de régénérer ses forces et de dissuader toute nouvelle offensive russe. Le 6 janvier 2026, lors d’un sommet organisé à Paris, les pays membres ont signé la déclaration de Paris, s’engageant formellement dans ce sens.

500 militaires de la coalition ouvrent la marche

Quelque 500 militaires des pays membres de cette coalition ouvrent le défilé, parmi environ 6.800 troupes à pied au total, un record historique avec 15% de soldats supplémentaires par rapport à l’année précédente, ainsi qu’une hausse de 30% du nombre de véhicules et d’aéronefs engagés. Derrière eux, 25 soldats ukrainiens représentent leur pays.

Dans le ciel parisien, la Patrouille de France est accompagnée de deux Mirage 2000 pilotés par des binômes franco-ukrainiens, formés en France, dont l’un aux couleurs de l’Ukraine. Des appareils allemands, britanniques, croates, danois, espagnols, grecs, italiens, norvégiens, polonais et suédois participent également à la parade.

Une trentaine de chefs d’État et de gouvernement présents

Une trentaine de chefs d’État ou de gouvernement se retrouvent à Paris, aux côtés des dirigeants des institutions européennes et de l’OTAN. Le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le président italien Sergio Mattarella ont confirmé leur présence dans les tribunes, tout comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le commandant suprême allié de l’OTAN, le général Alexus Grynkewich, sont également annoncés. La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni ne fait en revanche pas le déplacement cette fois.

Le dernier défilé du second quinquennat de Macron

Cette édition 2026, placée sous le thème du « réveil stratégique de l’Europe », constitue le dixième et dernier défilé militaire présidé par Emmanuel Macron en tant que chef de l’État avant la fin de son second quinquennat. Le défilé doit illustrer, selon la présidence, le réarmement stratégique de la France et le réveil stratégique européen, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient.