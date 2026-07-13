Le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM) a engagé l’entraîneur Reda Hakam pour prendre les rênes de l’équipe première, en remplacement de Hicham Dmii. Il s’agit d’un retour pour le technicien, qui avait déjà dirigé l’équipe lors de la saison 2024-2025.

Botola Pro : le Kawkab prépare son mercato sous la houlette de Reda Hakam

Un nouveau départ pour le Kawkab

Le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM) a engagé l’entraîneur Reda Hakam pour prendre les rênes de l’équipe première, en remplacement de Hicham Dmii. Dans une déclaration à la MAP, le porte-parole officiel du club, Youssef Dahir, a souligné que le nouvel entraîneur a déjà entamé ses fonctions dès son arrivée au sein de l’équipe, notant qu’il s’attelle notamment à évaluer les joueurs disponibles et à rechercher de nouveaux talents susceptibles d’apporter une plus-value technique au groupe.

Un mercato à préparer

Reda Hakam œuvrera, en coordination avec la direction du club, à la gestion de la prochaine période des transferts, dans le but de renforcer l’effectif et de constituer une équipe à la hauteur des ambitions du Kawkab de Marrakech et des attentes de ses supporters.

Un deuxième passage à la tête du club

Reda Hakam effectue son retour à la tête du Kawkab de Marrakech pour un deuxième passage, après avoir déjà dirigé l’équipe lors de la saison 2024-2025.

Une neuvième place la saison passée

Lors de la saison écoulée de la Botola Pro Inwi (première division), le Kawkab de Marrakech a terminé à la neuvième place avec 36 points en 30 matchs, enregistrant 8 victoires, 12 matchs nuls et 10 défaites.