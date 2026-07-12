Macron inaugure une statue d’Alfred Dreyfus, 120 ans après son exonération

Le président français Emmanuel Macron a inauguré dimanche une statue en l’honneur du capitaine Alfred Dreyfus, 120 ans après son exonération, dénonçant une résurgence des « vieux démons de l’antisémitisme », quelques heures après l’évacuation de 300 personnes à Sarcelles en raison d’un véhicule suspect contenant une arme de guerre près d’une synagogue.

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé, dimanche, une résurgence des « vieux démons de l’antisémitisme » qui ont assombri le passé et le présent de la France. Le chef de l’État français et d’autres personnalités inauguraient une statue en l’honneur du capitaine Alfred Dreyfus, dont la condamnation injustifiée pour trahison au XIXe siècle avait révélé les biais antijuifs profondément ancrés dans la société française. Ce dimanche marquait les 120 ans de l’exonération de Dreyfus par la Cour de cassation, plus haute juridiction française, devant laquelle se dresse désormais la statue.

Un véhicule suspect évacue 300 personnes à Sarcelles

Quelques heures avant la cérémonie, la police a évacué environ 300 personnes de la commune de Sarcelles, en banlieue parisienne, après que les services de renseignement ont identifié un véhicule suspect contenant une arme de guerre à proximité d’une synagogue. Sarcelles compte une importante population juive, et le parquet a ouvert une enquête pour terrorisme. Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a précisé que le véhicule contenait « une arme de guerre longue », sans pouvoir déterminer si elle était destinée à cibler la communauté juive.

Une hausse des actes antisémites depuis octobre 2023

La France abrite la plus importante communauté juive d’Europe et a connu une recrudescence d’actes antisémites — menaces, actes de vandalisme et violences physiques — depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi à Gaza.

Netanyahu et l’ambassadeur américain accusent Macron

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, accusent Macron d’avoir alimenté davantage l’antisémitisme en décidant, l’an dernier, de reconnaître l’État de Palestine.

« Les vieux démons de l’antisémitisme n’ont jamais complètement disparu »

« Nous savons que les vieux démons de l’antisémitisme n’ont jamais complètement disparu de notre pays », a déclaré le président français lors de la cérémonie dimanche, appelant à une vigilance constante pour empêcher les actes qui « ciblent des personnes en raison de ce qu’elles sont ».

L’affaire Dreyfus, symbole d’un antijudaïsme d’État

Alfred Dreyfus, de confession juive, a été condamné pour trahison en 1894, faussement accusé d’avoir transmis des secrets militaires à l’Allemagne, et condamné à la réclusion à perpétuité. Des intellectuels de premier plan, dont le romancier Émile Zola, ont soutenu que Dreyfus avait été transformé en bouc émissaire par l’armée française. Il a été innocenté de toutes les charges le 12 juillet 1906 par la Cour de cassation. Macron a fait du 12 juillet une journée nationale de commémoration de l’innocence de Dreyfus, à compter de cette année. Après son exonération, Dreyfus a réintégré l’armée française et servi durant la Première Guerre mondiale. Il est mort en 1935.

Le petit-fils de Dreyfus, 99 ans, présent à la cérémonie

Le petit-fils d’Alfred Dreyfus, Charles Dreyfus, âgé de 99 ans, faisait partie des personnes présentes à la cérémonie de dimanche. « Je dois malheureusement admettre que je n’aurais pas imaginé, à mon âge, voir l’antisémitisme resurgir avec une telle virulence dans notre pays », a-t-il déclaré. Sa tristesse était toutefois tempérée par ce qu’il a qualifié de « profonde joie » de voir la statue de son grand-père érigée devant le Palais de justice, représentant Dreyfus brandissant fièrement une épée brisée.