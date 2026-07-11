Afrique du Sud : le milieu de terrain international Jayden Adams retrouvé mort à 25 ans

Le milieu de terrain international sud-africain Jayden Adams, qui venait de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Bafana Bafana, est décédé samedi à l’âge de 25 ans, une nouvelle qui a plongé le football sud-africain dans le deuil.

Le football sud-africain est en deuil. Le milieu de terrain Jayden Adams, international avec les Bafana Bafana et joueur des Mamelodi Sundowns, est décédé à l’âge de 25 ans, ont annoncé samedi plusieurs médias sud-africains, dont la chaîne eNCA et le site spécialisé Soccer Laduma. Les circonstances exactes de sa mort n’ont pas été précisées par son entourage à ce stade.

Une confirmation par son entourage

Brendine Johnson, présenté comme le mentor du joueur, a confirmé la nouvelle au média Soccer Laduma : « Oui, je peux vous confirmer son décès. Personne ne s’y attendait. » Il a précisé avoir eu une conversation avec Adams jeudi, le décrivant comme « vraiment positif » à l’idée de reprendre après la Coupe du monde et de poursuivre sa saison en tant que champion de la Ligue des champions de la CAF. Le club des Mamelodi Sundowns, contacté, n’a pour sa part ni confirmé ni démenti l’information, demandant que la famille du joueur soit respectée durant cette période difficile.

Un joueur récemment formé et titulaire de la sélection

Formé au Stellenbosch FC, Jayden Adams avait rejoint les Mamelodi Sundowns en janvier 2025, où il s’était rapidement imposé comme titulaire indiscutable, contribuant notamment à la conquête du titre de champion d’Afrique des clubs (Ligue des champions de la CAF) en mai dernier, remporté contre l’AS FAR. International sud-africain depuis novembre 2023, il comptait 9 sélections et un but avec les Bafana Bafana.

Trois matches disputés lors du Mondial 2026

Lors de la Coupe du monde 2026, Jayden Adams avait pris part aux trois rencontres de la phase de groupes de l’Afrique du Sud, avec deux titularisations, lors du match d’ouverture face au Mexique (défaite 0-2) et lors du match nul contre la Tchéquie (1-1). Il était resté sur le banc lors du huitième de finale perdu par les Bafana Bafana face au Mexique.

Un hommage unanime du football africain

L’annonce de son décès a suscité une vague d’hommages sur les réseaux sociaux et dans la presse sportive africaine, saluant le parcours d’un joueur perçu comme l’un des talents montants du football sud-africain, disparu à peine quelques jours après avoir vécu sa première Coupe du monde.