Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei jure de venger la mort de son père

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a juré, dans un message écrit diffusé samedi, de venger la mort de son père Ali Khamenei, tué fin février dans des frappes israélo-américaines, affirmant que cette vengeance devait « s’accomplir, inévitablement ».

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a juré de venger la mort de son père, Ali Khamenei, tué fin février dans des frappes israélo-américaines, affirmant dans un message écrit diffusé samedi que cette vengeance devait « s’accomplir, inévitablement ».

Premières déclarations depuis les funérailles

Daté de vendredi, ce texte constitue la première prise de parole de Mojtaba Khamenei depuis les funérailles nationales de son père, organisées cette semaine. Il y a promis de venger « le sang pur » de l’ancien dirigeant, ainsi que celui « de tous les martyrs » des « deux guerres » ayant opposé la République islamique à Israël et aux États-Unis, accusant des « assassins criminels et déshonorants ». Les noms des personnes visées « figurent sur une liste », a-t-il assuré, sans donner davantage de précisions.

Ali Khamenei, tué le 28 février dans une frappe ciblée

Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique depuis 1989, a été tué le 28 février 2026 à Téhéran lors d’une opération militaire américano-israélienne, à l’âge de 86 ans, après plus de trois décennies à la tête de l’État. Plusieurs membres de sa famille ont également péri dans cette frappe, dont sa fille Hoda, le mari de cette dernière, leur fille âgée de 14 mois, ainsi que Zahra Haddad-Adel, épouse de Mojtaba Khamenei. Ce dernier aurait lui-même été grièvement blessé lors de l’attaque.

Un conseil de direction intérimaire avait alors été mis en place dans l’attente de la désignation d’un nouveau guide suprême par l’Assemblée des experts, l’instance cléricale chargée de cette nomination. Mojtaba Khamenei, religieux de 56 ans jusque-là dépourvu de fonction officielle mais considéré comme l’une des personnalités les plus influentes du régime, a été élu à ce poste le 8 mars 2026.

Les funérailles d’Ali Khamenei se sont tenues début juillet

Les funérailles d’Ali Khamenei se sont déroulées du 4 au 9 juillet 2026, sa dépouille étant inhumée au mausolée de l’imam Reza, à Machhad, sa ville natale. Des milliers d’Iraniens s’étaient rassemblés à cette occasion, certains fidèles appelant déjà à la vengeance devant le cercueil de l’ayatollah.

Une région toujours marquée par les tensions

La mort d’Ali Khamenei avait suscité des réactions très contrastées, saluée notamment par les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni, mais dénoncée par les Gardiens de la révolution islamique ainsi que par les alliés régionaux de l’Iran. Les déclarations de Mojtaba Khamenei interviennent dans un contexte régional toujours instable, marqué par la persistance de tensions entre l’Iran, Israël et les États-Unis, ainsi que par des développements parallèles au Liban, où les frappes israéliennes se poursuivent malgré le cessez-le-feu conclu avec le Hezbollah.