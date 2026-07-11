Le gardien de but marocain Yanis Benchaouch, 20 ans, sacré champion du monde U20 avec le Maroc en octobre 2025, quitte l’AS Monaco pour s’engager au Red Star, club de Ligue 2.

Champion du monde U20 avec le Maroc, Yanis Benchaouch s’engage au Red Star en Ligue 2

Yanis Benchaouch va s’engager au Red Star, en Ligue 2. Le gardien international marocain de 20 ans quitte l’AS Monaco pour rejoindre le club audonien, où il tentera de franchir une nouvelle étape dans sa progression et de se rapprocher durablement du football professionnel.

Un gardien né à Périgueux, formé à Monaco

Né le 10 avril 2006 à Périgueux, en Nouvelle-Aquitaine, Yanis Benchaouch mesure 1,88 m. Il débute au poste de gardien dès l’âge de cinq ans à l’US Chancelade, avant de passer par le CO Coulounieix-Chamiers puis le Trélissac Antonne Périgord FC. Il rejoint l’AS Monaco en 2021, où il évolue depuis au sein des différentes catégories de jeunes, jusqu’en équipe réserve, et remporte notamment la Coupe Gambardella aux dépens de Clermont.

Champion du monde U20 avec le Maroc en 2025

Sur le plan international, Yanis Benchaouch a choisi de représenter le Maroc. Il fait partie de la génération marocaine sacrée championne du monde U20 le 19 octobre 2025 au Chili, après une victoire 2-0 en finale face à l’Argentine, sextuple championne du titre. Ce succès a fait du Maroc la deuxième nation africaine, après le Ghana en 2009, à remporter cette compétition, et la première équipe en 42 ans à battre l’Argentine en finale du Mondial U20.

Blessé au quadriceps lors de la demi-finale remportée aux tirs au but face à la France, Yanis Benchaouch avait dû déclarer forfait pour la finale contre l’Argentine, où il avait été suppléé par Ibrahim Gomis. Ses coéquipiers lui avaient rendu hommage en posant, lors de la photo d’équipe, avec un maillot floqué à son nom. Il avait notamment été décisif lors de la phase de groupes face au Brésil et lors de la demi-finale contre la France.

Un transfert pour engranger du temps de jeu

Son transfert au Red Star doit désormais lui permettre d’obtenir davantage de temps de jeu en Ligue 2, une étape jugée déterminante pour espérer, à terme, franchir un palier supplémentaire dans sa carrière et se rapprocher d’une place parmi les A des Lions de l’Atlas.