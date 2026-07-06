L’UpM lance la première édition du Prix euro-méditerranéen des femmes journalistes

L’Union pour la Méditerranée (UpM) a annoncé, lundi, le lancement de la première édition du Prix euro-méditerranéen des femmes journalistes, une initiative destinée à promouvoir un journalisme sensible à la dimension de genre, axé sur les solutions et favorisant la coopération transfrontalière dans la région.

Créé en partenariat avec le Réseau euro-méditerranéen des femmes journalistes, la Fondation Anna Lindh, l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) et la Fédération internationale des journalistes (FIJ), ce prix entend récompenser des reportages mettant en lumière les enjeux communs de la région euro-méditerranéenne à travers une approche constructive et inclusive, indique l’UpM dans un communiqué.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 13 septembre prochain aux femmes journalistes des États membres de l’organisation. Les candidatures individuelles sont admises, tandis que les candidatures collectives devront être dirigées par une femme et comprendre au moins 50 % de femmes au sein de l’équipe.

Les travaux présentés devront porter sur au moins l’un des domaines prioritaires de la Déclaration de vision stratégique de l’UpM, notamment l’égalité des genres, l’engagement des jeunes, l’inclusion socio-économique, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, l’environnement, l’économie verte et bleue, l’action climatique, la résilience énergétique et hydrique, l’emploi, le commerce, l’investissement ou encore la transformation numérique.

La lauréate bénéficiera d’une prise en charge complète pour participer à la cérémonie de remise du prix ainsi qu’aux activités de réseautage et de renforcement des capacités organisées dans le cadre du Réseau euro-méditerranéen des femmes journalistes soutenu par l’UpM.

Citée dans le communiqué, la secrétaire générale adjointe de l’UpM chargée du Développement humain, Petra Kežman, a souligné que les médias jouent un rôle essentiel dans l’orientation du débat public et l’éclairage de la prise de décision, tout en relevant que les femmes demeurent sous-représentées en tant que sources d’information, sujets d’actualité et professionnelles des médias dans l’ensemble de la région euro-méditerranéenne.

Selon elle, ce prix vise à reconnaître et à encourager un journalisme sensible à la dimension de genre, capable de promouvoir la diversité des voix, de remettre en cause les récits préjudiciables et de renforcer la coopération entre journalistes des deux rives de la Méditerranée.

L’UpM souligne que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la cinquième Déclaration ministérielle sur le renforcement du rôle des femmes dans la société, qui préconise une plus grande visibilité et un leadership accru des femmes grâce à une collaboration renforcée avec les médias et les acteurs des réseaux sociaux.

Elle contribue également aux objectifs du Réseau euro-méditerranéen des femmes journalistes, qui œuvre au renforcement des capacités, à la mise en réseau des professionnelles des médias et à la promotion d’un journalisme sensible à la dimension de genre.