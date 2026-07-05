Mondial 2026: la France rejoint de justesse le Maroc en quarts de finale

L’équipe de France a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant difficilement face au Paraguay (1-0), samedi au stade de Philadelphie.

Longtemps tenue en échec par une solide formation paraguayenne, la sélection de Didier Deschamps a fini par faire la différence grâce à son capitaine Kylian Mbappé, auteur de l’unique but de la rencontre sur penalty à la 70e minute.

Le match s’est par ailleurs terminé dans le chaos avec de longues scènes d’accrochages dans le rond central au moment du coup de sifflet final.

« On savait quel type de match on allait avoir. S’il faut mettre les mains dans la merde, on sait le faire. On sait faire le sale football, a déclaré Kylian Mbappé sur M6, à l’issue de ce succès étriqué.

« Les Paraguayens pensaient qu’on allait venir jouer en smoking mais on a été là. Même à ce jeu-là, on a été meilleurs qu’eux. Ils ont essayé de nous avoir comme ça, mais on a gagné », a-t-il ajouté.

Après le coup de sifflet final, le sélectionneur paraguayen, Gustavo Alfaro, a pointé du doigt l’attitude du capitaine tricolore. « Nous, nous nous battons pour gagner notre pain quotidien. Si Mbappé a agi ainsi, notre réaction était un acte de dignité », a commenté le coach des Guaranis.

« On défend ce qui nous appartient. Il nous a fallu seize ans pour disputer une autre Coupe du Monde. Il a été champion du monde dès sa première participation, finaliste à la deuxième, et maintenant, il vise le titre de meilleur buteur. Il est dans ce combat. Notre combat est un combat d’humilité et de simplicité. C’est là que réside la différence », a-t-il fait valoir.

Plus tôt dans la journée, le Maroc avait été le premier qualifié pour les quarts en dominant largement le Canada (3-0). Azzedine Ounahi s’est illustré avec un doublé, tandis que Soufiane Rahimi a inscrit le troisième but des Lions de l’Atlas.

Les Lions de l’Atlas et les Bleus se retrouveront pour un choc très attendu en quarts de finale. La rencontre est programmée le 9 juillet au stade de Boston, avec une place dans le dernier carré de la compétition en jeu.

« Ça va être très dur. Ils ont de très bons joueurs, qui jouent dans des grands clubs », a anticipé Bradley Barcola, en citant notamment Achraf Hakimi, son coéquipier du Paris Saint-Germain.