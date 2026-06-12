Israël-Palestine: la France accueille la deuxième édition d’une conférence internationale sur la solution à deux États

La France a accueilli à Paris, ce vendredi 12 juin, la deuxième édition d’une conférence internationale sur la solution de paix à deux États, l’un israélien, l’autre palestinien, au Proche-Orient.

Cette nouvelle conférence a réuni les sociétés civiles israélienne et palestinienne, ainsi qu’une quinzaine de délégations ministérielles étrangères.

L’objectif est de produire des recommandations concrètes avant le Sommet du G7 à Evian et maintenir vivante la perspective d’une solution à deux États malgré un contexte régional particulièrement dégradé. Elles auront vocation à nourrir les discussions des chefs d’État et à infléchir, dans la mesure du possible, les décisions prises au plus haut niveau international.

« Parce que nous voulons rappeler qu’il existe des voix, en Israël et en Palestine, qui veulent la paix, des voix courageuses qui croient à cette solution à 2 États et qui se mobilisent pour », a déclaré Pascal Confavreux , porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères

Cette initiative, présentée comme la deuxième édition de « l’Appel de Paris », s’inscrit dans la continuité du cycle diplomatique lancé il y a un an avec l’Arabie saoudite, ayant abouti à la « Déclaration de New York », endossée par 142 États et accompagnée de reconnaissances de l’État de Palestine par 11 pays, dont la France, explique le ministère français des Affaires étrangères.

Selon la diplomatie française, cette dynamique a permis des avancées majeures dans le processus de paix dans la région, estimant toutefois que la situation sur le terrain reste « gravement bloquée », en particulier à Gaza où la mise en œuvre des phases suivantes du plan de paix demeure incomplète.

La conférence vise aussi à mettre en avant les initiatives de terrain des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes favorables au dialogue. Cinq groupes de travail ont été constitués à cet effet, portant sur la sécurité, l’humanitaire et la reconstruction, les obstacles à la solution à deux États, les narratifs et réformes, ainsi que l’intégration régionale. Leurs propositions seront présentées aux ministres présents.

La France affirme vouloir maintenir la question israélo-palestinienne à l’agenda international, alors que l’attention diplomatique s’est récemment déplacée vers d’autres dossiers régionaux, notamment les tensions impliquant l’Iran et les États-Unis. Elle considère que les deux crises majeures du Moyen-Orient doivent être traitées conjointement pour espérer une stabilité durable.

La conférence lancera un appel aux dirigeants internationaux, en amont du G7, afin d’encourager une relance des négociations de paix, ajoute la même source.