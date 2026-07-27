IPO de T2S : une souscription 43,75 fois supérieure à l’offre, un record pour la Bourse de Casablanca

Plus de 110 000 investisseurs ont participé à l’introduction en Bourse du groupe medtech T2S, une opération sursouscrite 43,75 fois qui s’inscrit dans la lignée des grandes IPO historiques de la Bourse de Casablanca.

Une souscription massive pour T2S

L’introduction en Bourse (IPO) de T2S a été sursouscrite 43,75 fois, pour un taux de satisfaction de 2,29 %, a annoncé lundi à Casablanca le directeur général de la Bourse de Casablanca, Nasser Seddiqi. Plus de 110 000 investisseurs ont manifesté le souhait de devenir actionnaires de T2S, la demande globale ayant largement dépassé l’offre disponible. Au total, 215 814 160 actions ont été demandées, pour un montant souscrit dépassant 48,12 milliards de dirhams. « L’IPO de T2S est une très bonne nouvelle pour l’ensemble des acteurs du marché des capitaux », a déclaré Nasser Seddiqi lors de la cérémonie de première cotation du groupe, organisée en présence du président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, Brahim Benjelloun Touimi, du président-directeur général de T2S, Abderraouf Sordo, ainsi que de plusieurs dirigeants.

Ce que fait T2S

Fondé en 1992 par Abderraouf Sordo sous le nom de Technique Science Santé, T2S Group Holding est le leader marocain de la technologie médicale (medtech). Le groupe couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur : distribution de matériel médical et de dispositifs implantables, systèmes de diagnostic et d’imagerie, production de produits radiopharmaceutiques, maintenance d’équipements hospitaliers et développement de logiciels pour établissements de santé. Sa filiale Binarios intègre par ailleurs des modules d’intelligence artificielle dans les systèmes d’imagerie, de cancérologie et de cardiologie. T2S est présent dans plus de 20 pays africains, avec une implantation en Afrique subsaharienne francophone qui remonte à près de 25 ans.

Maroc Telecom, la référence historique

Pendant plus de vingt ans, l’introduction en Bourse de Maroc Telecom, en décembre 2004, a constitué la référence absolue en matière de popularité auprès des investisseurs marocains. L’opérateur télécoms avait alors mobilisé près de 134 000 souscripteurs, pour une offre sursouscrite plus de 20 fois, avec une cotation simultanée à la Bourse de Casablanca et à Euronext Paris. Ce record de participation n’a été dépassé qu’en décembre 2025, par l’IPO de SGTM.

Cash Plus et SGTM, les records récents

En décembre 2025, la fintech Cash Plus avait enregistré une sursouscription de 64 fois pour environ 80 000 souscripteurs, avec un montant souscrit avoisinant 48,82 milliards de dirhams pour une offre de 750 millions de dirhams, soit le taux de satisfaction le plus bas des opérations récentes, à 1,56 %. Quelques jours plus tard, l’IPO de SGTM avait mobilisé plus de 171 000 souscripteurs, dépassant ainsi le record de participation de Maroc Telecom, pour une demande totale de 171,1 milliards de dirhams sur une offre de 5,04 milliards de dirhams, avec une sursouscription de 34 fois et un taux de satisfaction de 2,94 %.

T2S, entre records anciens et récents

L’IPO de T2S se situe ainsi à la croisée de ces précédents jalons. Son taux de sursouscription de 43,75 fois est nettement supérieur à celui de Maroc Telecom (plus de 20 fois) et de SGTM (34 fois), mais reste inférieur à celui de Cash Plus (64 fois). En nombre de souscripteurs, T2S (plus de 110 000) se classe derrière Maroc Telecom (134 000) et SGTM (171 000), mais devant Cash Plus (80 000). Ces comparaisons illustrent une dynamique de marché portée, depuis deux décennies, par un appétit croissant des investisseurs individuels marocains, avec des taux de satisfaction de plus en plus faibles à mesure que la demande s’intensifie.

Une levée de fonds tournée vers l’expansion

L’opération de T2S, d’un montant global pouvant atteindre 1,1 milliard de dirhams, combine une augmentation de capital réservée au public d’environ 350 millions de dirhams et une cession au public d’actions existantes pour environ 750 millions de dirhams. Les fonds levés doivent financer la construction d’un second cyclotron à Fès, le déploiement de nouveaux équipements de diagnostic, la modernisation des systèmes informatiques du groupe ainsi que des investissements en cybersécurité. À l’issue de l’opération, le flottant représente environ 22,6 % du capital de la société.