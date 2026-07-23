Ayyoub Bouaddi devient le wonderkid le plus valorisé au monde

Le milieu de terrain marocain Ayyoub Bouaddi, 18 ans, est désormais considéré comme le joueur de 18 ans ou moins le plus valorisé au monde, à l’issue d’un Mondial 2026 remarqué.

Le wonderkid le plus valorisé au monde

Ayyoub Bouaddi, 18 ans, est désormais le wonderkid le plus valorisé au monde (18 ans ou moins) Le milieu de terrain marocain du LOSC Lille a vu sa valeur marchande grimper de manière spectaculaire au cours des derniers mois, portée par ses performances en club puis par son Mondial 2026 réussi avec les Lions de l’Atlas.

Une valeur marchande en constante progression

Déjà cinquième valeur marchande la plus élevée chez les moins de 20 ans en mai, avec 55 millions d’euros, Ayyoub Bouaddi a vu son estimation grimper à 80 millions d’euros début juin, selon Transfermarkt. Sa participation remarquée au Mondial, où il a notamment contribué à faire jeu égal avec le Brésil et disputé un quart de finale à seulement 18 ans et 280 jours, l’un des plus jeunes joueurs de l’histoire à atteindre ce stade de la compétition, n’a fait qu’accélérer cette progression.

Un choix international payant

Formé à Lille depuis l’âge de 16 ans, Bouaddi avait longtemps hésité entre représenter la France, pays de sa naissance, où il évoluait avec les sélections de jeunes, et le Maroc, pays d’origine de ses parents. Il avait finalement tranché en faveur des Lions de l’Atlas peu avant le Mondial, un choix qui s’est révélé payant dès son entrée en lice, saluée par la presse internationale comme l’une des révélations du tournoi.

Un parcours jalonné de records de précocité

Le parcours de Bouaddi est jalonné de records de précocité : plus jeune joueur à avoir disputé une rencontre européenne pour le LOSC, titulaire face au Real Madrid en Ligue des champions le jour de ses 17 ans, et deuxième joueur le plus jeune de l’histoire à disputer un quart de finale de Coupe du monde, derrière la légende brésilienne Pelé en 1958.

Un intérêt grandissant des grands clubs européens

Sa progression rapide alimente déjà les spéculations sur son avenir, plusieurs grands clubs européens, dont Manchester City, étant annoncés sur ses traces pour le mercato estival.