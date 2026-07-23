Airports of Morocco généralise la carte d’embarquement 100% mobile

Airports of Morocco (anciennement Office national des Aéroports – ONDA) a annoncé, jeudi, l’introduction d’une nouvelle façon de voyager en permettant aux passagers d’utiliser une carte d’embarquement entièrement numérique, accessible directement depuis leur smartphone.

« En quelques clics, les voyageurs peuvent désormais se retrouver en salle d’embarquement. Le Pax Check fait son entrée dans les dispositifs déployés par Airports of Morocco. Cette innovation accompagne l’évolution des usages, où le téléphone mobile est devenu le point de départ de chaque voyage. Réservation, enregistrement, informations de vol : les principales étapes s’effectuent déjà en ligne », indique un communiqué d’Airports of Morocco.

Le Pax Check prolonge cette expérience jusqu’à l’aéroport en intégrant la carte d’embarquement dans un parcours entièrement dématérialisé.

Après leur enregistrement en ligne via l’application de leur compagnie aérienne, les voyageurs reçoivent leur carte d’embarquement sous la forme d’un QR code sécurisé. Les vérifications documentaires, réalisées en amont par les compagnies aériennes conformément aux exigences réglementaires en vigueur, permettent ensuite un passage plus fluide aux différents points de contrôle et aux sas automatisés, sans qu’il soit nécessaire de présenter une carte d’embarquement imprimée.

En simplifiant les différentes étapes du parcours, le Pax Check réduit ainsi les manipulations de documents, facilite la circulation dans les terminaux et contribue à rendre l’expérience aéroportuaire plus confortable.

Cette évolution s’accompagne du maintien des plus hauts standards de sûreté et de sécurité, dans le respect des référentiels nationaux et internationaux.

Le dispositif sera progressivement déployé auprès de l’ensemble des compagnies aériennes ayant satisfait aux prérequis techniques, opérationnels et réglementaires nécessaires à son intégration.

La dématérialisation de la carte d’embarquement constitue une première brique d’un parcours aéroportuaire de plus en plus numérique, pensé pour répondre à l’évolution des usages comme à la croissance du trafic aérien.