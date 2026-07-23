La Fédération française de football tiendra une conférence de presse le 28 juillet pour dévoiler le successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

La FFF présentera le nouveau sélectionneur des Bleus le 28 juillet

Une conférence de presse fixée au 28 juillet

La Fédération française de football (FFF) tiendra une conférence de presse mardi 28 juillet à 11h00 pour présenter « le prochain sélectionneur de l’équipe de France » aux médias, a annoncé l’instance sportive jeudi dans un communiqué.

Zidane, grand favori sans être nommé par la FFF

Zinédine Zidane, dont le nom n’est pas mentionné par la FFF, est le grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus.