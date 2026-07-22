Le Mozambique entend faire du tourisme de conservation, adossé à sa biodiversité, l’un des principaux leviers pour attirer les investissements touristiques.

Le Mozambique mise sur le tourisme de conservation pour attirer les investissements

Une stratégie fondée sur la biodiversité

Le Mozambique ambitionne de s’appuyer sur sa riche biodiversité pour faire du tourisme de conservation l’une des principales attractions pour les capitaux d’investissement, a affirmé le secrétaire d’État au Tourisme, Frexon Bacar. « Nous voulons commercialiser le potentiel du tourisme de conservation. Au-delà du soleil et du sable, le pays peut offrir aux touristes une expérience unique fondée sur notre riche biodiversité », a souligné le ministre lors d’une rencontre mardi à Maputo. Il a indiqué que le gouvernement entend placer le tourisme de conservation au cœur de la stratégie nationale de promotion, en valorisant les zones protégées et la biodiversité du pays comme des facteurs clés pour attirer les investisseurs et les visiteurs.

Un Sommet du tourisme lancé en 2024

Il a rappelé que l’édition inaugurale du Sommet du tourisme du Mozambique, tenue en 2024 dans la province méridionale d’Inhambane, a marqué une nouvelle étape dans la définition des priorités pour le développement du secteur. Cette rencontre a donné lieu à un ensemble de recommandations et à une matrice de suivi visant à accélérer les réformes jugées essentielles pour libérer le potentiel touristique du pays.

Un « lieu de sécurisation des investissements », selon l’ancien ministre

L’ancien ministre du Tourisme, Fernando Sumbana, a soutenu que ledit Sommet doit s’imposer comme une plateforme de promotion des affaires et d’attraction des investissements, en particulier pour les zones de conservation. « Cet événement ne doit pas être un espace de débat philosophique. Il doit être un lieu d’expression de l’intérêt commercial et de sécurisation des investissements pour le tourisme », a-t-il insisté.

« Plages paradisiaques » et « faune sauvage de classe mondiale »

Selon lui, le Mozambique possède des avantages compétitifs difficiles à reproduire sur d’autres marchés, notamment la capacité d’offrir des expériences combinées reliant un tourisme balnéaire de haute qualité aux réserves naturelles et à la faune sauvage. « Les touristes peuvent trouver du soleil et du sable dans de nombreux pays. Mais nos zones de conservation sont uniques. C’est seulement au Mozambique qu’il est possible de profiter simultanément de plages paradisiaques et d’une faune sauvage de classe mondiale », a-t-il soutenu.

1,27 million de touristes en 2025

Après les troubles post-électoraux de fin 2024, le nombre d’arrivées internationales est reparti à la hausse pour atteindre environ 1,27 million de touristes en 2025, avec une concentration sur la province de Maputo (400.000 visiteurs) et la province côtière d’Inhambane, qui reste la première destination balnéaire avec plus de 170.000 visiteurs.

Un objectif de 5% du PIB d’ici la fin de la décennie

Le gouvernement mise sur des réformes structurelles et la modernisation des infrastructures pour que le tourisme retrouve une contribution proche des 5% du PIB d’ici la fin de la décennie, contre un apport direct estimé autour de 3,61% actuellement.