(Vidéo) Manifestation des Marocains bloqués devant l’ambassade du Maroc à Paris

Des Marocains bloqués en France ont manifesté en début d’après-midi devant la porte de l’ambassade du Maroc à Paris et aux alentours de la chancellerie pour exiger leur rapatriement.

Jeudi 11 juin 2020

Ils sont près de 7.000 Marocains bloqués en France qui attendent d’être rapatriés depuis la fermeture de l’espace aérien par le Maroc le 14 mars dernier du fait de la pandémie du coronavirus.

Malgré la prise en charge de certains d’entre eux par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et la forte mobilisation du tissu associatif marocain en France, leur situation s’est détériorée tant sur les plans matériel que psychique.

En région parisienne, trois marocaines bloquées ont donné respectivement naissance à des jumeaux, des triplés et à un garçon. Prises en charge par l’ambassade du Maroc à Paris, ces femmes ont néanmoins accouché loin de leurs familles et de leurs proches.

Mardi devant le parlement, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a réaffirmé que les autorités marocains sont engagées à mener à bien le rapatriement de ses citoyens selon une approche globale et responsable conciliant entre leur droit garanti au retour, les exigences de la situation épidémiologique et l’impératif de prise en charge des rapatriés et leur accompagnement dans les meilleures conditions.

L’opération de rapatriement, qui touchera les personnes disposant de visas de courte durée, sera étendue ensuite, selon lui, à la Turquie, la France, les pays du Golfe et les pays africains dans le strict respect des mesures sanitaires.

Parallèlement à l’opération de rapatriement qui a débuté (Algérie, Espagne), le ministère poursuivra l’accompagnement des Marocains bloqués à l’étranger jusqu’à leur retour au Maroc, a-t-il assuré.

Le ministre a encore rappelé que son département a pris en charge 6.852 des 32.000 bloqués à l’étranger, notamment sur les plans de l’hébergement, des soins de santé, d’accompagnement psychologique, de médicaments, de couverture des frais d’opérations chirurgicales, d’accouchement et de séances de traitement, y compris la chimiothérapie, la radiologique et l’hémodialyse.

Nasser Bourita a également souligné la mobilisation des missions diplomatiques et des consulats pour prêter une assistance financière nécessaire aux Marocains bloqués devenus sans ressources.

Le département des Affaires étrangères , a-t-il assuré, veille à l’accompagnement des Marocains bloqués et au suivi de leur situation par le déploiement de la cellule de crise créée au niveau central ainsi que la mise en place de 155 cellules de suivi et d’intervention auprès des ambassades et des consulats du Royaume.

Le Maroc a entamé le rapatriement des Marocains bloqués en Espagne, la priorité a été accordée aux ressortissants marocains résidant dans le sud de l’Espagne, particulièrement Algésiras, suivi par la Catalogne, Madrid.