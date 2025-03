Garges-lès-Gonesse: Diaspor’AveniR et Marocains Pluriels organisent à Iftar pour célébrer les valeurs marocaines de coexistence et du partage

Un Iftar célébrant les valeurs de paix et du partage, la coexistence religieuse et le dialogue interculturel a été organisé, dimanche à Garges-lès-Gonesse, en région parisienne, à l’initiative des associations « Diaspor’AveniR » et « Marocains Pluriels », présidées respectivement par Adel Choukri (France) et Ahmed Ghayat (Maroc).

Organisé en partenariat avec la ville de Garges-lès-Gonesse, ce Iftar célébré dans la pure tradition marocaine a été marqué par la participation par visioconférence du Conseiller du Roi et président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, et la présence de l’ambassadeure du Maroc à Paris, Samira Sitail, ainsi que e nombreuses personnalités multiconfessionnelles et de membres de la communauté marocaine.

S’exprimant à cette occasion, M. Azoulay a dit sa “fierté de se retrouver aux côtés de cette jeunesse marocaine, franco-marocaine et française pour partager ce que le Maroc incarne et sait dire à tous les autres quand sont à l’ordre du jour la légitimité et la richesse de toutes nos diversités ».

“Tout autour de nous, les acquis de l’altérité sont au mieux une complexité dont il faut s’accommoder et dans la plupart des cas une réalité dont il faut s’éloigner ou se libérer », a souligné M. Azoulay, en invitant l’assistance à prendre la juste mesure de ce « Maroc, fort du leadership de SM le Roi Mohammed VI. Ce Maroc qui joue dans la cour des meilleurs en choisissant depuis bien longtemps de tourner le dos aux tentations archaïques et régressives du repli identitaire et aux illusions trop souvent mortifères du déni de l’Autre qui est en nous même ».

« Vous avez répondu nombreux ce soir à l’invitation de DiasporAveniR et du maire de Garges-lès-Gonesses », a ajouté M. Azoulay, en saluant l’initiative de cette « jeunesse marocaine qui, à Paris et en France, a choisi, sans frilosité ni état d’âme, de porter haut et fort les couleurs et les valeurs du Maroc, acteur engagé et militant d’une modernité sociale nourrie par la profondeur de son histoire et la résilience de toutes ses diversités, une modernité qui voit désormais sa réalité et son exemplarité reconnues par une Communauté des Nations plus que jamais en quête d’autres lendemains».

Le président de l’Association « Marocains Pluriels », Ahmed Ghayat a indiqué qu’à travers ce « Ftour » marocain, l’événement véhicule un véritable message de fraternité, de diversité et de vivre-ensemble, des valeurs typiquement marocaines, particulièrement importantes dans une époque « très troublée ».

Il s’est dit fier dans une déclaration à la MAP de voir « cette dynamique se développer à l’international et de constater que les valeurs marocaines rayonnent à travers le monde, contribuant ainsi à diffuser un message de paix et de solidarité ».

L’ambassadeure du Maroc s’est félicitéede son côté de de la diversité et de la richesse culturelle et religieuse que reflètent cet Iftar, tout en saluant « cette complémentarité » générationnelle qui renforce le vivre-ensemble.

Le président de l’Association « Diaspor’AveniR », Adel Choukri a pour sa part indiqué que cet événement célèbre le vivre-ensemble, une valeur qui fait partie intégrante de l’identité marocaine.

Cet événement, a-t-il poursuivi, permet aussi de connecter les jeunes Marocains de la diaspora avec leur pays, tout en célébrant ensemble les valeurs nobles du Maroc, qui unissent toutes les générations.

Benoît Jimenez, maire de Garges-lès-Gonesse a, quant à lui, souligné l’importance de consolider les liens de fraternité et d’amitié entre la France et le Maroc.

« Il était évident pour la ville d’accueillir un tel événement avec un parterre d’invités qui vient fortifier cette amitié », a-t-il dit, affirmant que Garges-lès-Gonesse est « pleinement engagée » dans les « rapports fraternels » avec le Royaume.