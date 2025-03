Syrie: formation d’un nouveau gouvernement

Le président syrien par intérim, Ahmed Al-Charaa, a annoncé, samedi soir, la formation d’un nouveau gouvernement sans Premier ministre et comptant une femme.

Dans un discours de circonstance, M. Al-Charaa a affirmé sa volonté d' »édifier un Etat fort et stable ».

Ce nouveau gouvernement comprend notamment le chef des Renseignements généraux, Anas Khattab, nommé ministre de l’Intérieur, le chef des Casques Blancs, Raed Al-Saleh, nommé ministre des Situations d’urgence et des Catastrophes et Hind Kabawat, nommée ministre des Affaires sociales et du Travail.

Quant aux ministres des Affaires étrangères, Assaad Hassan Al-Chibani, et de la Défense, Mourhaf Abou Qasra, ils ont conservé leurs postes dans le nouveau gouvernement.

Les 23 ministres ont prêté serment devant M. al-Chareh lors d’une cérémonie au palais présidentiel, retransmise par la télévision.