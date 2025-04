Maroc: le FMI approuve une ligne de crédit flexible de 4,5 milliards de dollars sur deux ans

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un nouvel accord de deux ans en faveur du Maroc au titre de la Ligne de crédit modulable (LCM), conçue pour la prévention des crises, d’un montant d’environ 4,5 milliards de dollars.

“Le Maroc est éligible à la LCM grâce à ses cadres institutionnels et fondamentaux économiques très solides, à son historique de mise en œuvre de politiques très rigoureuses et à son engagement continu à maintenir ces politiques à l’avenir”, a indiqué l’institution financière internationale dans un communiqué.

Et d’ajouter que dans un environnement “très incertain, cet accord renforcera les réserves extérieures du Maroc et offrira une protection contre les risques de baisse. Les autorités entendent considérer ce nouvel accord comme une mesure de précaution”.

Il s’agit de la deuxième LCM du Maroc, avec un accès réduit, conformément à l’objectif des autorités de continuer à réduire l’accès à mesure que les risques le permettent dans le cadre de leur stratégie de sortie progressive, poursuit le communiqué.

“L’économie marocaine a démontré une performance durable dans la mise en œuvre de politiques très vigoureuses et une résilience remarquable face aux chocs récents, malgré une succession de sécheresses qui ont fortement réduit la production agricole et propulsé le chômage à des niveaux historiques”, a indiqué le directeur général adjoint et président par intérim du FMI, Kenji Okamura, à l’issue du Conseil d’administration de l’institution financière internationale.

Il a ajouté que “les cadres institutionnels et politiques très solides du Maroc ont permis de faire face efficacement à ces chocs, grâce à des politiques budgétaires, monétaires et financières bien calibrées”.

Selon M. Okamura, cité dans le communiqué, “la récente émission d’obligations sur les marchés internationaux de capitaux à des conditions très favorables témoigne de la très bonne performance des autorités” marocaines, relevant qu’à l’avenir, les autorités sont déterminées à poursuivre la mise en œuvre de leur “ambitieux programme de réformes structurelles en vue d’une croissance plus résiliente, inclusive, plus verte et tirée par le secteur privé, et à renforcer davantage leurs cadres institutionnels”.

Le FMI souligne, par ailleurs, que l’économie marocaine “reste vulnérable à la dégradation de la conjoncture économique et financière mondiale, à la hausse des prix des matières premières et à la résurgence des sécheresses”.

“Les autorités s’engagent à traiter le nouveau dispositif FCL comme une mesure de précaution et à réduire progressivement l’accès à ce dispositif, dans le cadre de leur stratégie de sortie, en fonction de l’évolution des risques”, conclut la même source.

La ligne de crédit modulable a été conçue par le FMI pour répondre à la demande de financement émanant de pays qui présentent une politique et des antécédents économiques très solides pour prévenir et résoudre des crises.