L’Algérie, belliqueuse et isolée

Sauf à sombrer dans un profond autisme politique, le régime d’Alger ne peut que faire le constat de sa solitude et de son isolement. La géographie politique du moment le montre incontestablement. Une rupture chronique avec le Maroc et la Libye, et une rupture récente avec les pays du Sahel ont fini par verrouiller aussi bien son espace aérien que ses relations diplomatiques, transformant le territoire algérien en une sorte d’îlot subissant un tsunami de malédictions.

Le régime algérien a beau monter sur ses grands chevaux pour tenter de justifier cette situation. Un des argumentaires les plus vendus par la propagande algérienne est que si le pays est visé, si des «complots» sont ourdis contre sa puissance et son leadership, les raisons reviendraient à sa position de soutien «infaillible» à la cause palestinienne. Cette détestation internationale à son encontre serait le fruit de son insistance à «défendre» les Palestiniens.

Or, la vraie raison de cette solitude est à trouver dans son soutien aveugle à l’aventure séparatiste du Polisario. Jusqu’à présent, toutes les crises vécues par Alger avec son environnement régional et international sont la conséquence directe de sa gestion de l’affaire du Sahara. Crise structurelle avec le Maroc, crise diplomatique avec l’Espagne, crise sans précédent avec la France, crise sécuritaire avec la région du Sahel… le régime algérien calibre son humeur diplomatique sur le degré d’empathie que ces pays expriment à l’égard du Maroc. Cela était déjà une cause perdue par le passé. C’est devenu un cimetière diplomatique pour Alger.

Plus le Maroc performe à l’international, plus le régime algérien se sent pris de convulsions. Plus la marocanité du Sahara séduit et convainc dans les forums internationaux, plus le régime algérien se recroqueville sur ses haines recuites et ses obsessions ataviques. La nouveauté aujourd’hui, c’est que l’heure de vérité a sonné pour que le régime d’Alger sorte du profond déni dans lequel il s’est enfermé des décennies durant.