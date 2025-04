La Région Île-de-France et le Maroc Renforcent Leur Coopération Autour de 3 Priorités Communes : l’innovation, l’éducation et le Développement Durable

La Région Île-de-France et le Maroc renforcent leur coopération dans les domaines de l’innovation, l’éducation et le Développement Durable

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, Geoffroy Didier, Président délégué et porte-parole, Florence Portelli, Vice-Présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création, Othman Nasrou, Vice-Président chargé des Finances, de l’Evaluation des politiques publiques et des Fonds européens et Stéphane Beaudet, Vice-Président chargé de l’Action internationale et des coopérations décentralisées, du développement solidaire et de l’aide humanitaire, se rendront au Maroc du 22 au 25 avril 2025 dans les villes de Rabat, Casablanca, et Marrakech.

Ils seront accompagnés de 7 entreprises franciliennes spécialisées dans les secteurs de l’intelligence artificielle, de la ville durable, de l’aménagement urbain, de la végétalisation et de la performance de l’eau (voir encadré).

1. Déplacement à Rabat (21 & 22 avril 2025)

Signature d’un partenariat entre la Région Île-de-France et la Fondation Nationale des Musées du Royaume du Maroc au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Mehdi Qotbi, Président de la Fondation Nationale des Musées du Royaume du Maroc, signeront une déclaration d’intention pour construire ensemble un partenariat dédié à la promotion culturelle et à la mise en place d’actions concrètes autour du partage d’expertise en matière de conservation et d’acquisition d’œuvres contemporaines africaines. Dans ce cadre et afin d’atteindre ces objectifs, les équipes du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) pourront mettre à disposition leurs compétences et experts. Cette signature intervient à l’aune de la grande exposition inaugurale méditerranéenne prévue lors de l’ouverture de la Cité de la Culture Africaine au Musée du Continent à Rabat.

Rencontres institutionnelles avec les acteurs clés de la coopération franco-marocaine

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, rencontrera le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch, et Chakib Benmoussa, Haut-Commissaire au Plan.

2. Déplacement à Casablanca (22 & 23 avril 2025)

Signature du renouvellement de l’accord de coopération entre la Région Île-de-France et la Région de Casablanca-Settat

À Casablanca, Valérie Pécresse signera avec Abdelatif Mâzouz, Président de la Région de Casablanca-Settat, le renouvellement de leur accord de coopération pour la période 2025-2027. Ce partenariat, débuté dès 2016, est structuré autour de cinq axes stratégiques :

Le climat et la mobilité durable en s’engageant à développer les transports ferroviaires (RER/TGV), garantir la mobilité régionale, réorganiser la gestion des déchets et des eaux usées ;

L’innovation et le numérique pour aider le développement des start-ups marocaine à travers un maillage entre incubateurs, start-ups franciliennes et des événements africains de grande envergure ;

La culture et le patrimoine, avec des saisons culturelles croisées entre les deux régions, le financement de films marocains tournés en Île-de-France, l’accueil d’artistes marocains en résidence avec le fonds FoRTE et la valorisation de dix sites archéologiques marocains ;

Le développement économique et l’emploi, la coopération cible les secteurs du numérique, de l’aménagement durable et de l’énergie, tout en soutenant la création d’un palais des congrès et d’un parc des expositions à Casablanca.

Un appui institutionnel à travers l’accompagnement du processus de digitalisation de l’administration et l’ingénierie des projets de coopération. La promotion de l’égalité des sexes et de l’inclusion sociale est également intégrée à cette feuille de route.

Cet accord a donné lieu à la réalisation d’une quinzaine de projets concrets depuis 2016.

Renforcement des partenariats économiques et sociaux entre la Région Île-de-France et la Région de Casablanca-Settat (22 avril 2025)

A l’occasion de sa présence à Casablanca, la Présidente de la Région Île-de-France rencontrera les membres de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc. Ce temps d’échange réunira des entreprises franciliennes et casablancaises ainsi que des représentants institutionnels. Cet rencontre a pour objectif de faciliter les relations de collaboration entre startups innovantes et décideurs, et créer ainsi de nouvelles opportunités d’affaires entre les deux régions.

Les entreprises franciliennes de la délégation régionale

-SYSTNAPS, pionnière dans le Data Management et l’intelligence artificielle est un éditeur français de logiciels, expert en éco-gouvernance et gestion du cycle de vie des données depuis plus de 15 ans. Elle a bénéficié de soutiens de la Région via PM’up 2021 (120 000 €) et Innov’up 2023 (100 000 €) ;

-BEEWANT développe un démonstrateur conçu pour les entreprises qui exploitent un large éventail de données et a bénéficié à ce titre du programme régional Démonstrateur #IA ;

-ARSENIO qui intervient dans la formation pour la construction durable, avait été accompagné dans son développement par le programme régional d’aide à l’emploi AIRE ;

-WATER CONNECT propose des solutions d’aménagement urbain pour rafraîchir les îlots de chaleur, et a bénéficié d’une aide Innov’up 2021 (30 000 €);

-ACCENTA, qui développe des solutions sur la décarbonation des bâtiments, a bénéficié d’une aide Innov’up en 2018 (100 000 €)

-MUBE conçoit des colonnes végétalisées et connectées pour améliorer l’environnement urbain. Ils ont bénéficié d’une aide Innov’up en 2024 (30 000 €) ;

-LEAKMITED, qui utilise des technologies IA de pointe pour améliorer le rendement des réseaux d’eau potable, a bénéficié de PM’Up Relance en 2024 (200 000€).

Valerie Pécresse inaugurera un restaurant d’application, fruit du projet NAFASS, dédiée à la formation des jeunes défavorisés aux métiers de la restauration. Financé à hauteur de 90 000 € par la Région Île-de-France, ce projet illustre son engagement en faveur de l’autonomie et l’égalité des chances. Les partenaires du projet, dont le Groupe SOS, Accord et Thierry Marx, seront présents à cette inauguration.

3. Signature d’un protocole d’entente entre la Région Île-de-France et l’Université Mohammed VI à Benguerir (23 avril 2025)

Valérie Pécresse et la délégation francilienne se rendront ensuite à Benguerir, pour visiter l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et rencontrer les étudiants. L’occasion surtout pour la Présidente de la Région Île-de-France de signer un partenariat pour promouvoir le partage d’expériences liées aux écosystèmes d’innovation et de collaboration académiques, et mettre en place des actions concrètes telles que :

La mise en place d’activité de recherche entre l’UM6P et ses partenaires académiques franciliens, en particulier l’Université Paris Cité dont le président Edouard Kaminski se joint à la délégation de la présidente, dans le cadre d’accords de coopérations scientifiques spécifiques entre établissements d’enseignements supérieurs ;

L’accueil d’une délégation d’étudiants de l’UM6P aux salons internationaux organisés par la Région, notamment VivaTech et le Paris Saclay Science Summit ;

La coopération entre les écosystèmes entrepreneuriaux de la région Île-de-France et les pôles d’innovation autour de l’UM6P, particulièrement dans les secteurs à fort potentiel (technologies propres, énergies renouvelables, économie numérique, etc.) ;

L’organisation de visites d’entreprises ou de sites d’Ile-de-France en lien avec les secteurs d’intérêt majeur pour l’UM6P, notamment la présentation de l’écosystème de l’IA en Île-de-France ;

L’organisation de rencontres sectorielles en Île-de-France, au Maroc ou en distanciel pour favoriser le réseau et l’échange de bonnes pratiques entre acteurs académiques, économiques et institutionnels.

Ce protocole, signé en présence de Edouard Kaminski, Président de l’ Université Paris Cité, donnera lieu dans la foulée à la signature de 3 accords concrets entre les deux universités : un accord spécifique pour un appel à projet conjoint, une convention de mobilité étudiante, et une bourse de doctorat 2025.

4. Déplacement à Marrakech (24 avril 2025) – Signature d’un accord de coopération avec la Région de Marrakech-Safi et engagement solidaire dans l’Atlas

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Samir Goudar, Président de la Région Marrakech-Safi signeront un accord de coopération unissant les deux régions. Cet engagement, voté lors de la Commission Permanente du 31 janvier 2024, vise à développer des initiatives communes en matière d’innovation, de développement durable et de solidarité, consolidant ainsi les relations entre les deux territoires.

Le même jour, Valérie Pécresse et François Richez, Président de la Fédération nationale de la protection civile, se rendront dans un village de montagne de l’Atlas, aidé par la Région Île-de-France et la protection civile via l’association Oulad Elkhir. Cette visite illustre l’engagement et le soutien de la Région Île-de-France en faveur des populations affectées par le terrible séisme qui a frappé le Maroc en septembre 2023.

La Région Île-de-France avait également voté une aide d’urgence de 500 000 euros suite au séisme ayant ravagé la région dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, en faveur de l’ONG ACTED, de la Croix-Rouge Française, de la Protection civile et du Secours populaire, ces derniers travaillant en lien étroit avec les autorités et les associations locales marocaines.