USA : Trump impose des restrictions d’entrée aux ressortissants de sept nouveaux pays

Cette mesure vise à interdire l’entrée sur le territoire américain de certains ressortissants étrangers “afin d’empêcher que des menaces à la sécurité nationale et à la sécurité publique n’atteignent nos frontières”, selon le texte de la proclamation.

Dans ce contexte, l’interdiction totale d’entrée aux États-Unis concerne désormais les ressortissants du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Soudan du Sud et de la Syrie, alors que le Laos et la Sierra Leone se voient passer de restrictions partielles à totales.

La proclamation prévoit également une interdiction d’entrée pour les personnes voyageant avec des documents émis ou endossés par l’Autorité palestinienne.

Selon l’administration américaine, ces mesures font suite à une évaluation approfondie ayant permis d’identifier plusieurs pays dont les dispositifs de contrôle, de partage d’informations et de délivrance de documents sont jugés « tellement insuffisants » au point de justifier une suspension totale ou partielle de l’admission de leurs ressortissants.

Par ailleurs, la Maison-Blanche a salué les “progrès significatifs” accomplis par le Turkménistan en matière de gestion de l’identité et de partage d’informations. En conséquence, les ressortissants de ce pays pourront de nouveau obtenir des visas américains, exclusivement dans la catégorie des non-immigrants.

Le président Donald Trump avait déjà imposé des restrictions d’entrée aux ressortissants de douze pays, à savoir l’Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l’Érythrée, Haïti, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen.