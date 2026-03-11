Les classes préparatoires marocaines dominent le palmarès des meilleures prépas étrangères aux grandes écoles françaises (Le Figaro)

Les classes préparatoires marocaines dominent largement le classement des meilleures prépas étrangères aux concours des grandes écoles françaises, selon un palmarès établi par le quotidien français « Le Figaro », publié mercredi.

Dans une analyse consacrée aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) à l’étranger, le journal indique avoir passé au crible les performances des prépas scientifiques aux concours des grandes écoles françaises, en choisissant de se baser principalement sur les résultats au prestigieux concours de l’École Polytechnique (X), l’une des institutions d’ingénierie les plus sélectives en France.

Selon ce classement, les établissements marocains occupent largement les premières places, illustrant la solidité du système des classes préparatoires au Royaume et la qualité de la formation dispensée aux étudiants se destinant aux grandes écoles.

En tête du classement des filières scientifiques figure le lycée Mohammed VI d’excellence (Lydex) de Benguérir. Sur les trois dernières années, 17,7% de ses élèves ont réussi à intégrer l’X dans les filières mathématiques-physique (MP) et physique-technologie (PT), souligne la publication.

Le podium est complété par le Lycée Méditerranéen (Lymed) de Tétouan et le lycée Al Zahrawi de Rabat, dont respectivement 8,8% et 7% des étudiants ont intégré la prestigieuse école d’ingénieurs française sur la même période.

Plusieurs autres établissements marocains figurent également dans le Top 10 de ce classement, notamment le lycée Moulay Driss de Fès, le lycée Ibn Timiya de Marrakech, le lycée Mohammed V et le lycée d’Excellence Mohammed VI de Casablanca, ainsi que le lycée Ibn Ghazi de Rabat, qui affichent eux aussi des taux d’intégration significatifs à l’École Polytechnique en 2026.

Dans les filières économiques et commerciales, les établissements marocains confirment également leur leadership. Le groupe scolaire La Résidence de Casablanca arrive en tête en filière ECG (économique et commerciale voie générale), avec 19 candidats admis dans les écoles françaises pour 14 affectés.

Les prépas de La Résidence Bouskoura (Casablanca) et du lycée Ibn Ghazi (Rabat) occupent respectivement la deuxième et la troisième places du classement.

Du côté des prépas ECT (économique et commerciale voie technologique), l’ESTEM de Casablanca arrive en tête avec 36 candidats admis pour 33 affectés, suivie par les classes préparatoires du groupe scolaire La Résidence et de La Résidence Bouskoura.

Pour « Le Figaro », la forte présence des établissements marocains dans ce palmarès s’explique notamment par l’importance accordée au système des classes préparatoires dans le Royaume.

Quelque 10.000 élèves y sont affectés chaque année, une minorité sélectionnée parmi les meilleurs du pays, note le quotidien français.