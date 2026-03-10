Proposition de nomination de l’ambassadeur de France à Rabat au poste de l’AFD

Le président français Emmanuel Macron envisage, sur proposition du Premier ministre et sous réserve de l’avis favorable de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, de nommer l’actuel ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, en qualité de directeur général de l’Agence française de développement.

« La Présidente de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat sont saisis de ce projet de nomination, afin que la commission intéressée de chacune des assemblées se prononce dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution », indique mardi un communiqué de l’Elysée.