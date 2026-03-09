Belgique : explosion devant une synagogue à Liège, pas de blessé

La force de l’explosion, survenue peu avant 04H00 (03H00 GMT), a notamment soufflé plusieurs vitres d’immeubles situés en face, a précisé la police. Les forces de l’ordre ont mis en place un périmètre de sécurité et la rue où est située la synagogue a été temporairement fermée afin de permettre le déroulement des premières constatations.

Le parquet fédéral belge compétent notamment pour les affaires liées au crime organisé et au terrorisme a ouvert une enquête à la suite de cette explosion.

Construite à la fin du XIXe siècle, la synagogue abrite aussi un espace muséal consacré à l’histoire et aux objets du culte de la communauté juive de la ville.