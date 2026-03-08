L’UNESCO réaffirme son engagement à faire progresser les droits, la justice et l’action pour toutes les femmes et les filles

« L’UNESCO réaffirme son engagement aux côtés de toutes parties prenantes, afin que les droits des femmes et des filles deviennent une réalité vécue – partout et pour toutes », assure l’organisation onusienne dans un message de son directeur général, Khaled El-Enany, publié en célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

Cette célébration intervient alors que, dans de nombreuses régions du monde, les femmes et les filles « demeurent confrontées à des inégalités persistantes ou voient même leurs droits reculer – dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux responsabilités publiques, aux ressources économiques et à la participation à la vie culturelle et scientifique », déplore l’UNESCO qui érige l’égalité des genres parmi ses priorités globales, guidant son action dans l’éducation, les sciences, la culture, la communication et l’information.

« Qu’il s’agisse d’accompagner les pays dans la réforme de leurs politiques éducatives ou de promouvoir le leadership des femmes dans la science et l’intelligence artificielle, l’UNESCO agit avec ses États membres et ses partenaires pour que les droits des femmes et des filles deviennent une réalité », souligne le message de l’institution onusienne, convaincue que l’égalité des genres « conditionne la possibilité d’un développement durable, d’une innovation partagée et d’une paix durable ».