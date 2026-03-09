Colombie : la droite désigne Paloma Valencia pour la présidentielle tandis que le Pacte historique domine les législatives

Avec près de 99 % des bureaux de vote dépouillés, la candidate de la coalition « Consulta por Colombia » arrive largement en tête de la primaire de la droite avec 45,7 % des suffrages, devançant son principal rival interne Juan Oviedo, qui obtient environ 17,8 % des voix.

La sénatrice proche du courant de l’ancien président Alvaro Uribe, a recueilli plus de 3,2 millions de voix, confirmant son statut de candidate de la droite pour le scrutin présidentiel.

Au centre de l’échiquier politique, l’ancienne maire de Bogota Claudia Lopez a remporté la consultation interne de la coalition centriste « Solutions » avec plus de 572.000 voix, tandis que l’ancien président du Sénat Roy Barreras représentera la coalition de gauche « Front pour la vie », après avoir obtenu plus de 250.000 voix.

Cette journée électorale a également été marquée par les élections législatives, qui redessinent l’équilibre politique du pays avant la présidentielle. Selon les résultats préliminaires, le Pacte historique, la coalition au pouvoir dirigée par le président Gustavo Petro, a obtenu le plus grand nombre de voix au Sénat et devrait disposer d’environ 25 sièges, contre 20 dans la législature sortante.

Le Centre démocratique, principal parti d’opposition fondé par Alvaro Uribe, arrive en deuxième position avec environ 17 sièges, contre 13 précédemment, confirmant un renforcement de l’« uribisme » au Parlement.

Malgré cette progression, Uribe lui-même n’a pas réussi à obtenir un siège, figurant pourtant en 25e position sur la liste du parti.

Derrière ces deux forces politiques dominantes figurent notamment le Parti libéral, la coalition centriste Alliance pour la Colombie, le Parti conservateur et le Parti de l’Union, dont les élus pourraient jouer un rôle déterminant dans la formation de futures coalitions parlementaires.

Le Mouvement de salut national (MSN), formation d’extrême droite, a également franchi le seuil électoral de 3 %, recueillant environ 555.000 voix, ce qui lui permettra d’obtenir une représentation au Sénat.

A la Chambre des représentants, les résultats définitifs restent encore incertains en raison d’un système de dépouillement par circonscription territoriale. Les premières tendances indiquent toutefois que le Pacte historique et le Centre démocratique se détachent également comme les principales forces politiques dans la chambre basse.

La journée électorale s’est déroulée globalement dans le calme, selon les autorités. Le ministre de l’Intérieur, Armando Benedetti, a évoqué un scrutin « sans incident majeur », malgré un climat de tensions politiques et d’alertes sécuritaires dans certaines régions du pays.

Ces résultats marquent une nouvelle étape dans la campagne présidentielle colombienne, qui culminera avec le scrutin du 31 mai, chargé de désigner le successeur de Gustavo Petro.