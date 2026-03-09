ONU : ouverture à New York de la 70è session de la Commission de la condition de la femme avec la participation du Maroc

La cérémonie d’ouverture de cet événement, qui se poursuivra jusqu’au 19 mars, s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, et du Wali coordonnateur national de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohammed Dardouri, outre de hauts responsables onusiens. La délégation marocaine à ce conclave est composée de représentants d’institutions nationales, de départements ministériels, des deux Chambres du parlement et de la société civile.

Tenue en format hybrid, la CSW70 est placée sous le thème « Garantir et renforcer l’accès de toutes les femmes et de toutes les filles à la justice, notamment à travers la promotion des systèmes juridiques inclusifs et équitables, et l’élimination des lois, politiques et pratiques discriminatoires, tout en s’attaquant aux obstacles structurels ».

Ce conclave annuel permettra d’examiner l’impact de l’inégalité juridique sur la vie quotidienne et de recommander des mesures pour y remédier, tout en braquant les projecteurs sur l’importance de promouvoir la participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique et de lutter contre la violence, en vue d’atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation.

La Commission de la condition de la femme des Nations Unies est le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. La CSW est une commission fonctionnelle du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) créée en vertu de la résolution 11 du Conseil du 21 juin 1946.

A l’occasion de ce rendez-vous annuel, la délégation marocaine organisera mardi un événement parallèle qui sera présidé par la ministre de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, sous le thème « l’accès à la justice des femmes victimes de violence: levier pour renforcer les droits et le développement inclusif ».

Cette réunion entend approfondir le débat sur les moyens susceptibles de renforcer les mécanismes d’équité et de protection et d’améliorer l’accès effectif à la justice pour les femmes victimes de violence, conformément aux priorités du CSW70.