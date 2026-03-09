Marco Rubio accuse l’Iran d’essayer « de prendre le monde en otage »

En directInternational
Par
Le Secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, a accusé l’Iran lundi de tenter « de prendre le monde en otage » avec ses frappes contre les pays du Golfe et en bloquant le détroit d’Ormuz.

« Je pense que nous voyons tous actuellement la menace que ce régime clérical fait peser sur la région et sur le monde. Ils essaient de prendre le monde en otage », a déclaré le chef de la diplomatie américaine lors d’une cérémonie au département d’Etat.

« Ils attaquent les pays voisins, leurs infrastructures énergétiques, leur population civile », a-t-il poursuivi, qualifiant les dirigeants iraniens de « régime terroriste ».

« L’objectif de cette mission est de détruire leur capacité à continuer à le faire, et nous sommes en bonne voie pour y parvenir », a ajouté le Secrétaire d’Etat.

Les Etats-Unis et Israël ont lancé une opération militaire d’envergure contre l’Iran le 28 février et tué dès le premier jour le guide suprême iranien, Ali Khamenei.

Depuis lors, l’Iran a lancé une salve de missiles et de drones sur plusieurs pays de la région.

Le chef de la diplomatie américaine s’exprimait lors d’une cérémonie en hommage aux Américains « illégalement détenus » dans le monde. Il était accompagné des membres de la famille de Robert Levinson, un ancien agent du FBI qui a disparu en 2007.

Les Etats-Unis ont conclu en 2020 que le gouvernement iranien était impliqué dans sa mort présumée.

Robert Levinson « nous rappelle particulièrement la nature du régime auquel nous avons affaire à Téhéran », a déclaré M. Rubio soulignant qu’il avait été fondé « sur une attaque contre les hommes et les femmes courageux de notre service diplomatique et civil », faisant référence à la prise d’otages à l’ambassade américaine à Téhéran après le renversement du Chah d’Iran en 1979.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite