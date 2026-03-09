Marco Rubio accuse l’Iran d’essayer « de prendre le monde en otage »

« Je pense que nous voyons tous actuellement la menace que ce régime clérical fait peser sur la région et sur le monde. Ils essaient de prendre le monde en otage », a déclaré le chef de la diplomatie américaine lors d’une cérémonie au département d’Etat.

« Ils attaquent les pays voisins, leurs infrastructures énergétiques, leur population civile », a-t-il poursuivi, qualifiant les dirigeants iraniens de « régime terroriste ».

« L’objectif de cette mission est de détruire leur capacité à continuer à le faire, et nous sommes en bonne voie pour y parvenir », a ajouté le Secrétaire d’Etat.

Les Etats-Unis et Israël ont lancé une opération militaire d’envergure contre l’Iran le 28 février et tué dès le premier jour le guide suprême iranien, Ali Khamenei.

Depuis lors, l’Iran a lancé une salve de missiles et de drones sur plusieurs pays de la région.

Le chef de la diplomatie américaine s’exprimait lors d’une cérémonie en hommage aux Américains « illégalement détenus » dans le monde. Il était accompagné des membres de la famille de Robert Levinson, un ancien agent du FBI qui a disparu en 2007.

Les Etats-Unis ont conclu en 2020 que le gouvernement iranien était impliqué dans sa mort présumée.

Robert Levinson « nous rappelle particulièrement la nature du régime auquel nous avons affaire à Téhéran », a déclaré M. Rubio soulignant qu’il avait été fondé « sur une attaque contre les hommes et les femmes courageux de notre service diplomatique et civil », faisant référence à la prise d’otages à l’ambassade américaine à Téhéran après le renversement du Chah d’Iran en 1979.