Vers une intelligence éthique institutionnelle à vision marocaine

À l’occasion du quinzième centenaire de la naissance du Prophète Sidna Mohammed — paix et salut sur lui — la réflexion sur la Sira prophétique ne saurait se limiter à une évocation mémorielle ou à une simple célébration spirituelle. Elle doit également devenir une réflexion d’orientation et de méthode, capable d’éclairer les transformations profondes que connaît le monde contemporain et d’ouvrir des perspectives nouvelles pour l’action institutionnelle dans l’ère numérique.

Le développement rapide de l’intelligence artificielle générative a en effet inauguré une phase inédite de l’histoire des sociétés humaines. Le défi n’est plus seulement de produire de l’information, mais d’en garantir la fiabilité, l’origine et l’orientation éthique. Dans un environnement saturé de contenus automatisés, de récits synthétiques et de médiations algorithmiques, la question centrale devient celle de la gouvernance du sens, de la préservation des repères et de la protection de la référence.

Dans ce contexte, la Sira prophétique peut être relue non seulement comme un patrimoine spirituel et historique, mais aussi comme une matrice normative et éducative capable d’éclairer les défis du présent. Elle offre un réservoir exceptionnel de principes, de finalités et de méthodes susceptibles de nourrir une réflexion renouvelée sur le rapport entre technologie, institution et valeurs.

Pour le Royaume du Maroc, cette réflexion s’inscrit dans un cadre institutionnel singulier. Fondé sur l’Imarat al-Mouminine et structuré par les constantes religieuses nationales — rite malikite, doctrine acharite et soufisme sunnite — le modèle religieux marocain dispose d’une légitimité historique et d’une cohérence doctrinale qui lui permettent d’aborder la transformation numérique non comme une contrainte subie, mais comme un espace de responsabilité et d’innovation maîtrisée.

L’enjeu devient alors de poser les bases d’une intelligence éthique institutionnelle à vision marocaine, capable d’articuler la Sira prophétique, les constantes religieuses nationales et les outils contemporains d’analyse, de veille et d’aide à la décision.

I. Le défi contemporain : gouverner le sens dans l’ère algorithmique

L’intelligence artificielle générative a profondément modifié les conditions de production et de circulation du savoir. Elle permet désormais de générer instantanément des volumes considérables de contenus textuels, visuels ou sonores, simulant parfois l’autorité du savoir et la cohérence du raisonnement.

Cette transformation produit un effet paradoxal. D’un côté, elle démocratise l’accès à l’information. De l’autre, elle fragilise la distinction entre connaissance authentique et simulation discursive.

Dans un tel environnement, le risque n’est pas seulement celui de l’erreur technique. Il est celui d’une désorientation cognitive, où la multiplication des contenus rend plus difficile l’identification des sources fiables, la hiérarchisation du savoir et la stabilité des références.

Pour l’institution religieuse, ce contexte impose une responsabilité nouvelle. Il ne suffit plus de diffuser des contenus religieux dans l’espace numérique. Il devient nécessaire d’assurer la cohérence des références, la qualité de la transmission et la protection du sens dans un environnement informationnel profondément transformé.

II. L’intelligence religieuse comme capacité institutionnelle

Dans ce contexte, il devient pertinent de penser ce que l’on peut appeler une intelligence religieuse institutionnelle.

Celle-ci peut être définie comme :

la capacité institutionnelle à orienter l’action religieuse et numérique selon les finalités de la Charia et les constantes religieuses du Royaume, en mobilisant les instruments contemporains d’observation, d’analyse et d’aide à la décision, afin de préserver la référence, former l’être humain et protéger la cohésion spirituelle dans l’espace numérique.

Ainsi comprise, l’intelligence religieuse dépasse la simple numérisation du savoir religieux. Elle implique une véritable gouvernance du sens, fondée sur trois dimensions complémentaires :

• la préservation de la référence doctrinale ;

• la qualité de la transmission éducative ;

• la capacité d’anticipation face aux mutations du champ numérique.

III. La Sira prophétique comme matrice de discernement

La contribution de la Sira prophétique à cette réflexion est essentielle. Elle ne doit pas être appréhendée uniquement comme un récit historique, mais comme une architecture de discernement et de conduite.

Pour être pleinement mobilisable dans un environnement contemporain, la Sira peut être analysée selon trois niveaux complémentaires.

Le premier est celui du récit des événements, qui constitue la mémoire historique de l’expérience prophétique. Le deuxième est celui des valeurs et finalités, qui expriment les principes éthiques et pédagogiques qui traversent cette expérience : justice, miséricorde, sagesse, patience stratégique, sens de la responsabilité et hiérarchisation des priorités.

Le troisième est celui des constantes d’action, c’est-à-dire les logiques de décision et de conduite qui se dégagent de l’expérience prophétique et qui peuvent éclairer les situations contemporaines.

Dans cette perspective, la Sira devient une matrice de discernement, capable d’orienter l’action dans des contextes nouveaux tout en préservant la fidélité aux principes.

IV. Les constantes marocaines comme cadre de régulation

La mobilisation de cette matrice ne peut toutefois s’opérer qu’à l’intérieur d’un cadre institutionnel clair. Au Maroc, ce cadre est fourni par les constantes religieuses nationales.

L’Imarat al-Mouminine garantit l’unité du commandement spirituel et la cohérence de l’orientation religieuse.

Le rite malikite assure une jurisprudence de la mesure, fondée sur la prise en compte des usages et la recherche de l’équilibre.

La doctrine acharite fournit un cadre théologique marqué par la rationalité et la modération. Le soufisme sunnite apporte la dimension éducative et spirituelle indispensable à la formation de l’individu.

Ensemble, ces constantes constituent un système de régulation doctrinale et institutionnelle qui permet d’inscrire l’innovation technologique dans une continuité de sens et de responsabilité.

V. Une méthode d’observation, d’interprétation et de décision

Pour répondre aux défis du champ numérique, l’action institutionnelle doit s’appuyer sur une méthode rigoureuse articulant trois étapes.

La première consiste à observer les dynamiques du champ numérique, en identifiant les tendances, les récits émergents, les vulnérabilités et les attentes des publics.

La deuxième consiste à interpréter ces dynamiques à la lumière des finalités religieuses, des constantes doctrinales et des priorités institutionnelles.

La troisième consiste à produire des décisions et des dispositifs adaptés, capables de répondre aux enjeux identifiés tout en préservant la cohérence de la référence.

Cette articulation entre observation, discernement et action constitue l’un des fondements d’une intelligence religieuse institutionnelle.

VI. Perspectives institutionnelles

La traduction concrète de cette vision peut s’envisager à travers plusieurs initiatives complémentaires.

La première consiste à développer des plateformes pédagogiques dédiées à la Sira, capables de transformer le patrimoine prophétique en expérience éducative accessible aux nouvelles générations.

La deuxième consiste à renforcer les outils d’accompagnement des cadres religieux, notamment les morchidines et morchidates, à travers des dispositifs numériques capables d’améliorer l’analyse des situations et la qualité des réponses.

La troisième consiste à développer des dispositifs de veille et d’analyse du champ religieux numérique, afin d’anticiper les dynamiques de désorientation et de préserver la cohérence des références.

Le quinzième centenaire de la naissance du Prophète Sidna Mohammed constitue une occasion privilégiée pour renouveler la réflexion sur la place de la Sira dans le monde contemporain.

Dans un contexte marqué par l’expansion rapide des technologies intelligentes, la question n’est pas seulement celle de l’usage des outils numériques. Elle est celle de la capacité des institutions à orienter ces outils dans le sens du bien commun, de la cohésion sociale et de la responsabilité spirituelle.

En s’appuyant sur la Sira prophétique et sur ses constantes religieuses, le Maroc dispose des ressources nécessaires pour proposer une voie originale : celle d’une intelligence éthique institutionnelle, capable d’articuler fidélité à la référence et innovation maîtrisée.

Ainsi, la Sira ne demeure pas seulement un héritage du passé. Elle devient une source vivante d’orientation pour l’avenir, permettant d’inscrire l’action religieuse dans une continuité de sens, de responsabilité et de discernement face aux défis de l’ère numérique.²