Guerre au Moyen-Orient : le G7 Finances se réunit autour des conséquences économiques

Le G7 Finances, qui regroupe les ministres des Finances des grandes puissances industrielles, se tient en visioconférence pour « faire le point sur la situation dans le Golfe », indique le ministère français de l’Économie et des Finances dans un communiqué relayé par la presse de l’Hexagone.

La réunion, présidée par le ministre français de l’Economie Roland Lescure, « a été spécialement organisée en réaction aux événements des derniers jours (et) doit permettre de faire le point sur la situation dans le Golfe, sous le prisme économique », précise le communiqué.

Sont conviés les ministres de l’Économie et des Finances ainsi que les banquiers centraux des pays du G7 (États-Unis, Japon, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie).

Les discussions devraient se concentrer sur les conséquences économiques et énergétiques de la guerre au Moyen-Orient qui a commencé le week-end dernier, d’après la même source.

La France préside cette année le G7. Une première réunion du G7 Finances s’était tenue le 27 janvier et une autre est prévue les 18 et 19 mai à Paris.