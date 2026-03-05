Face à la fragmentation de l’autorité religieuse sur les réseaux sociaux, le Maroc déploie une « ingénierie de la confiance ». En transformant la khutba (sermon) en un corpus numérique structuré, le Royaume ne se contente pas de numériser un culte, il édifie un écosystème de référence capable de contrer les narratifs extrémistes tout en consolidant son rayonnement continental.

Du Minbar à l’algorithme : l’architecture numérique du discours religieux marocain

À l’heure où les réseaux sociaux multiplient les sources approximatives, le Maroc développe une stratégie discrète mais structurante : transformer les sermons du vendredi en corpus accessible et les intégrer dans un écosystème numérique de références fiables. Une architecture qui renforce à la fois la transmission religieuse, le lien avec sa diaspora et le rayonnement africain.

La kouba devient un corpus

Chaque vendredi, dans les mosquées du Maroc, la khutba donne le ton de la semaine spirituelle. Elle n’est pas seulement un rappel religieux : elle relie foi, morale et responsabilité.

Longtemps, cette parole s’inscrivait dans l’instant. Elle était prononcée, écoutée, puis disparaissait dans la mémoire des fidèles. Or, depuis quelques années, le Maroc a changé la nature même de la transmission : la khutba ne disparaît plus à la sortie de la mosquée. Elle se prolonge.

En publiant de manière régulière les sermons du vendredi sur le portail du Ministère des Habous et des Affaires islamiques, le pays transforme un moment liturgique en corpus consultable : textes datés, archivés, accessibles.

Près d’une soixantaine de khutbas sont désormais disponibles en ligne. Ce corpus constitue une véritable bibliothèque contemporaine du discours religieux marocain.

Ce détail technique a un effet majeur : le sermon devient un contenu durable que l’on peut relire, comparer et partager. Dans un univers dominé par la vitesse de circulation de l’information, la mise à disposition d’un corpus stable constitue déjà un choix stratégique.

La série ne se résume pas à une simple liste de sermons. Elle révèle une progression pédagogique.

Certaines khutbas abordent des questions sociales sensibles. La khutba du 5 décembre 2025 traite par exemple de la prévention de la violence contre les femmes et rappelle l’exigence de respect et de protection de la dignité humaine.

Le 19 décembre 2025, un autre sermon insiste sur la nécessité de prendre la science religieuse auprès de ses sources légitimes — un message particulièrement important à l’ère des réseaux sociaux où circulent de nombreuses interprétations approximatives.

La khutba du 2 janvier 2026 évoque quant à elle la fidélité aux engagements et le respect des contrats, établissant un lien direct entre foi et responsabilité sociale.

À l’approche du mois de Ramadan, la pédagogie se resserre. La khutba du 13 février 2026 évoque la manière dont le Prophète accueillait le mois sacré, rappelant l’importance de la préparation intérieure. Une semaine plus tard, celle du 20 février 2026 insiste sur l’impact du jeûne dans le renforcement de la foi et l’excellence dans l’action.

Pris séparément, ces sermons traitent de thèmes distincts. Mais considérés ensemble, ils dessinent une pédagogie continue, où la khutba devient un fil conducteur moral et spirituel.

Cette cohérence s’inscrit dans une orientation plus large portée par le ministère des Habous : Tasdīd at-Tablīgh, qui vise à assurer la justesse et l’équilibre dans la transmission du message religieux.

La khutba n’est pas conçue comme une simple exhortation spirituelle. Elle devient un outil pédagogique public qui relie connaissance religieuse, formation morale et cohésion sociale.

La publication numérique des sermons renforce cette logique : la parole religieuse n’est plus seulement prononcée, elle devient accessible, vérifiable et transmissible.

De la mosquée à l’écosystème numérique

Ce corpus s’inscrit dans un écosystème plus large. Le Maroc développe progressivement un ensemble de plateformes et de ressources numériques destinées à structurer l’accès aux sources religieuses.

Parmi elles figure notamment la plateforme coranique Almoshaf Al Mohammadi, qui met à disposition le texte coranique selon la lecture Warsh ‘an Nafi‘.

Ces outils contribuent à organiser la présence du religieux dans l’espace numérique. Dans un environnement marqué par la circulation rapide de contenus religieux de qualité très variable, l’existence de références fiables devient un enjeu majeur.

La mise en ligne des sermons joue également un rôle important pour les Marocains établis à l’étranger. Pour la diaspora marocaine en Europe, ces khutbas constituent souvent un repère hebdomadaire qui permet de maintenir un lien avec une tradition religieuse familière.

Une influence religieuse qui dépasse les frontières

Au-delà de la diaspora, cette architecture contribue également au rayonnement religieux du Maroc dans plusieurs pays africains.

Les activités de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, les programmes de formation d’imams et la disponibilité croissante de ressources numériques participent à la diffusion d’une approche religieuse fondée sur la modération doctrinale et l’encadrement institutionnel.

Ce rayonnement ne repose pas sur une stratégie spectaculaire. Il s’appuie sur la cohérence d’un modèle.

À l’ère numérique, la question centrale n’est plus seulement celle du message religieux. Elle est celle de la stabilité des sources.

Un sermon prononcé une fois peut disparaître dans l’instant. Un sermon publié devient une référence.

En transformant les khutbas en corpus accessible, en développant des plateformes numériques de référence et en organisant la pédagogie religieuse dans la durée, le Maroc construit progressivement une architecture de confiance.

Le minbar demeure le point d’ancrage spirituel. Mais à l’ère des réseaux, la continuité du message se joue aussi dans l’espace numérique.

Et c’est peut-être là l’une des caractéristiques les plus singulières du modèle marocain : avoir compris que la transmission religieuse, pour rester fidèle à ses principes, doit aussi savoir habiter les infrastructures du monde contemporain.

SOURCES :

1. Ministère des Habous et des Affaires islamiques (Maroc) — Portail officiel des sermons du vendredi : https://www.habous.gov.ma

2. Almoshaf Al Mohammadi — Plateforme coranique : https://almoshaf-almohammadi.ma

3. Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains : https://www.fm6oa.org

4. Contexte académique (références de cadre) : Felice Dassetto ; Haoues Seniguer ; Frank Fregosi