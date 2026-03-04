Liban : 14 morts et 25 blessés dans des frappes israéliennes

Les attaques ont également engendré d’importants dégâts au niveau des habitations et des infrastructures, a fait savoir la même source dans des déclarations à la presse, précisant que 8 personnes ont péri, et 14 autres ont été blessées lors d’une frappe ayant visé une maison habitée à Baalbek, dans la Bekaa.

Les frappes ont également touché un hôtel à Baabda, à l’est de Beyrouth, faisant trois blessés, a-t-il ajouté.

De son côté, le ministère libanais de la Santé a annoncé que six personnes ont été tuées et huit autres blessées à la suite d’une attaque israélienne contre les localités d’Aramoun et de Saadiyat, dans la région du Mont-Liban.

L’armée israélienne avait auparavant appelé les habitants de 16 villes et villages du sud du Liban à évacuer.