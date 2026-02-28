Frappes sur l’Iran : la France « n’a été ni prévenue ni impliquée »

A la Une
Par Atlasinfo

Le président français Emmanuel Macron a affirmé, samedi 28 février, que la France « n’a été ni prévenue ni impliquée » dans les frappes américaines et israéliennes du jour.

Il a appelé de ses voeux que « le travail diplomatique reprenne ses droits »« Nul ne peut penser que la question du nucléaire iranien se résoudra simplement par des frappes », a poursuivi Emmanuel Macron depuis l’Elysée, en ouverture, à 18 heures, d’un conseil de défense sur la situation dans la région. 

L’armée israélienne a annoncé avoir visé dans la matinée plusieurs réunions de hauts responsables iraniens à Téhéran, lors de son attaque surprise.

Les armées israélienne et américaine ont lancé dans la matinée une série de frappes contre l’Iran, bombardant de nombreux sites à Téhéran, Ispahan et Tabriz.

Téhéran a riposté et de nombreux pays du Moyen-Orient ont été visés par des missiles.

 

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite