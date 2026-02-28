Frappes sur l’Iran : la France « n’a été ni prévenue ni impliquée »

Le président français Emmanuel Macron a affirmé, samedi 28 février, que la France « n’a été ni prévenue ni impliquée » dans les frappes américaines et israéliennes du jour.

Il a appelé de ses voeux que « le travail diplomatique reprenne ses droits ». « Nul ne peut penser que la question du nucléaire iranien se résoudra simplement par des frappes », a poursuivi Emmanuel Macron depuis l’Elysée, en ouverture, à 18 heures, d’un conseil de défense sur la situation dans la région.

L’armée israélienne a annoncé avoir visé dans la matinée plusieurs réunions de hauts responsables iraniens à Téhéran, lors de son attaque surprise.

Les armées israélienne et américaine ont lancé dans la matinée une série de frappes contre l’Iran, bombardant de nombreux sites à Téhéran, Ispahan et Tabriz.

Téhéran a riposté et de nombreux pays du Moyen-Orient ont été visés par des missiles.