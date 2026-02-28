Canada : plus de 48 milliards de dollars consacrés à la défense lors de l’exercice financier 2026-2027

« Le budget principal des dépenses prévoit plus de 48 milliards de dollars pour renforcer et moderniser les Forces armées canadiennes afin d’assurer la sécurité du Canada, de protéger les Canadiennes et Canadiens et de soutenir la croissance économique », a souligné Ali dans un communiqué.

Le Budget principal des dépenses 2026-2027 prévoit 502,8 milliards de dollars en dépenses budgétaires prévues, dont 230,4 milliards de dollars devant être votés par le Parlement.

Il prévoit également 272,4 milliards de dollars en dépenses législatives qui ont déjà été approuvées par le parlement.

Le Canada s’est engagé à consacrer 5% de son PIB aux dépenses militaires d’ici 2035.

Dans son budget déposé en novembre, le gouvernement canadien a annoncé une augmentation des dépenses en matière de défense de 81,8 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.