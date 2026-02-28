Les États-Unis et Israël mènent des frappes sur l’Iran, Téhéran riposte avec des tirs en en réponse. à ces frappes.

Frappes d’Israël et des Etats-Unis sur l’Iran : Téhéran annonce une « première vague d’attaques massives »

Washington et Tel-Aviv ont annoncé avoir lancé samedi des frappes sur l’Iran, où des explosions ont été entendues dans plusieurs villes, après des semaines de menaces d’intervention militaire. D’après Donald Trump, l’objectif américain est d' »éliminer des menaces imminentes » de l’Iran.

Le ministère de la Défense israélien avait annoncé plus tôt avoir lancé une « frappe préventive » afin « d’éliminer les menaces pesant sur l’Etat d’Israël ».

Les Gardiens de la Révolution, organisation militaire iranienne, confirment à leur tour avoir lancé une « première vague d’attaques massives de missiles et de drones » en réponse aux frappes israélo-américaines, dans un communiqué cité par l’agence iranienne Fars.

L’armée israélienne indique de son côté avoir détecté des tirs de missiles en provenance d’Iran, et des explosions ont été entendues à Jérusalem.

Dans un message vidéo publié sur sa plateforme Truth Social, le président américain Donald Trump promet de « détruire » les capacités de missiles de la République islamique et de « réduire à néant » sa marine, assurant que l’objectif américain était d' »éliminer des menaces imminentes » causées par Téhéran.

Des explosions ont été entendues à Téhéran. Le quartier Pasteur, qui abrite la résidence du guide suprême et la présidence, a notamment été visé, selon l’agence de presse Isna. Des frappes ont également touché les villes d’Ispahan, de Quom, de Karaj et de Kermanshah, selon la presse iranienne.