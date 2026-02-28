Fès remporte un million de dollars au Mayors Challenge pour sa gestion des déchets

Le président du conseil de la commune de Fès, Abdellah El Bakkali, cité dans le même communiqué, s’est félicité de cette consécration, soulignant que Fès a été sélectionnée parmi 24 villes issues d’une vingtaine de pays dans le cadre de l’édition 2025-2026 de ce concours international.

Ce sacre international vient, ajoute la même source, en reconnaissance des efforts déployés par la capitale spirituelle du Royaume dans le domaine de l’innovation urbaine, expliquant que la fondation Bloomberg Philanthropies apportera l’assistance financière et technique nécessaire à la ville pour réaliser et élargir son projet vainqueur qui porte sur l’organisation de éboueurs dans des coopératives en renforçant l’économie circulaire selon une approche durable de développement socio-économique et environnemental.

Et de préciser que ce projet vise à organiser les éboueurs de manière à leur garantir de travailler en préservant leur dignité ainsi qu’un revenu stable, la protection sociale, la formation en économie circulaire et la sécurité professionnelle. L’objectif, selon la même source, est d’ériger ses agents en acteurs majeurs et partenaires s’agissant de l’écosystème de la propreté et de l’économie circulaire.

Ce projet innovant porte également, sur la mise en place de points de collecte et de tri de déchets à la source au niveau de l’ensemble des quartiers de la ville, dotés de poubelles colorés dédiés aux déchets recyclables, gérés par les récupérateurs affiliés à une coopérative, a noté le communiqué.

Il fait état également de l’organisation de campagnes de sensibilisation de la population, des écoles et des acteurs économiques pour renforcer la culture du tri à la source et un comportement environnemental responsable.

Conçu dans le cadre d’une approche participative impliquant notamment la population, les établissements scolaires et les acteurs économiques, le projet, qui sera exécuté sous la supervision de la commune de Fès en coordination avec des partenaires institutionnels et ceux chargés de la gestion des déchets, notamment, aura des retombés tangibles dont l’insertion socio-économique des récupérateurs, l’amélioration de l’attractivité de Fès et le renforcement de la transparence en matière de suivi du processus de collecte et de tri des ordures et de son impact social et écologique.

M. El Bakkali a souligné que cette distinction constitue une locomotive pour la poursuite de la mise en œuvre de projets innovants à impact social et écologique durable, ajoutant qu’il traduit, par ailleurs, l’engagement de la commune pour faire de la ville de Fès une ville propre, inclusive et durable digne de son histoire et de sa position nationale et internationale.

Organisé par Bloomberg Philanthropies, le Mayors Challenge a sélectionné cette année 24 villes parmi plus de 630 candidates. Chaque ville lauréate devrait recevoir un million de dollars et bénéficier d’un accompagnement technique pour concrétiser son projet innovant.