Le Roi Mohammed VI reçoit à Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers

Il s’agit de :

-Monseigneur Alfred Xuereb, Ambassadeur du Vatican;

-M. Eliphas Chinyonga, Ambassadeur de la République de Zambie;

-M. Lamine Ouattara, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire;

-M. Branly Martial Oupolo, Ambassadeur de la République Gabonaise;

-Mme Jessica Muthoni Gakinya, Ambassadeur de la République du Kenya;

-Mme Berit Basse, Ambassadeur du Royaume de Danemark;

-M. Dirk-Jan Nieuwenhuis, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas;

-M. Arnaldo Tomás Ferrari, Ambassadeur de la République Argentine;

-Mme Charity Gbedawo, Ambassadeur de la République du Ghana;

-M. Valentin Zellweger, Ambassadeur de la Confédération Suisse;

-Mme Nardos Ayalew Belay, Ambassadeur de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie;

-M. Marco Tulio Gustavo Chicas Sosa, Ambassadeur de la République du Guatemala;

-M. Damien Patrick Donovan, Ambassadeur d’Australie;

-M. Momodu Koroma, Ambassadeur de la République de Sierra Leone;

-M. Vincent Thom Nundwe, Ambassadeur de la République du Malawi;

-M. Sanjay Rana, Ambassadeur de la République de l’Inde;

-M. Gilles Heyvaert, Ambassadeur du Royaume de Belgique;

-Mme Isbeth L. Queil Murcia, Ambassadeur de la République du Panama;

-M. Ahmed Nihad Abdel-Latif, Ambassadeur de la République Arabe d’Égypte;

-M. Joseph F. Johnson, Ambassadeur de la République du Libéria;

-M. Nakata Masahiro, Ambassadeur du Japon.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.