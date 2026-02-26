Le Roi Mohammed VI reçoit à Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers

Il s’agit de :
-Monseigneur Alfred Xuereb, Ambassadeur du Vatican;
-M. Eliphas Chinyonga, Ambassadeur de la République de Zambie;
-M. Lamine Ouattara, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire;
-M. Branly Martial Oupolo, Ambassadeur de la République Gabonaise;
-Mme Jessica Muthoni Gakinya, Ambassadeur de la République du Kenya;
-Mme Berit Basse, Ambassadeur du Royaume de Danemark;
-M. Dirk-Jan Nieuwenhuis, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas;
-M. Arnaldo Tomás Ferrari, Ambassadeur de la République Argentine;
-Mme Charity Gbedawo, Ambassadeur de la République du Ghana;
-M. Valentin Zellweger, Ambassadeur de la Confédération Suisse;
-Mme Nardos Ayalew Belay, Ambassadeur de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie;
-M. Marco Tulio Gustavo Chicas Sosa, Ambassadeur de la République du Guatemala;
-M. Damien Patrick Donovan, Ambassadeur d’Australie;
-M. Momodu Koroma, Ambassadeur de la République de Sierra Leone;
-M. Vincent Thom Nundwe, Ambassadeur de la République du Malawi;
-M. Sanjay Rana, Ambassadeur de la République de l’Inde;
-M. Gilles Heyvaert, Ambassadeur du Royaume de Belgique;
-Mme Isbeth L. Queil Murcia, Ambassadeur de la République du Panama;
-M. Ahmed Nihad Abdel-Latif, Ambassadeur de la République Arabe d’Égypte;
-M. Joseph F. Johnson, Ambassadeur de la République du Libéria;
-M. Nakata Masahiro, Ambassadeur du Japon.
Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.