JO-2026 : tableau final des médailles des Jeux de Milan Cortina

Or Argent Bronze Total
1. Norvège 18 12 11 41
2. Etats-Unis 12 12 9 33
3. Pays-Bas 10 7 3 20
4. Italie 10 6 14 30
5. Allemagne 8 10 8 26
6. France 8 9 6 23
7. Suède 8 6 4 18
8. Suisse 6 9 8 23
9. Autriche 5 8 5 18
10. Japon 5 7 12 24
11. Canada 5 7 9 21
12. Chine 5 4 6 15
13. Corée du Sud 3 4 3 10
14. Australie 3 2 1 6
15. Grande-Bretagne 3 1 1 5
16. Rép. tchèque 2 2 1 5
17. Slovénie 2 1 1 4
18. Espagne 1 0 2 3
19. Brésil 1 0 0 1
Kazakhstan 1 0 0 1
21. Pologne 0 3 1 4
22. Nlle-Zélande 0 2 1 3
23. Finlande 0 1 5 6
24. Lettonie 0 1 1 2
25. Danemark 0 1 0 1
Estonie 0 1 0 1
Géorgie 0 1 0 1
28. Bulgarie 0 0 2 2
29. Belgique 0 0 1 1.