JO-2026 : tableau final des médailles des Jeux de Milan Cortina

Le tableau final des médailles des Jeux olympiques 2026 est le suivant:

Or Argent Bronze Total

1. Norvège 18 12 11 41

2. Etats-Unis 12 12 9 33

3. Pays-Bas 10 7 3 20

4. Italie 10 6 14 30

5. Allemagne 8 10 8 26

6. France 8 9 6 23

7. Suède 8 6 4 18

8. Suisse 6 9 8 23

9. Autriche 5 8 5 18

10. Japon 5 7 12 24

11. Canada 5 7 9 21

12. Chine 5 4 6 15

13. Corée du Sud 3 4 3 10

14. Australie 3 2 1 6

15. Grande-Bretagne 3 1 1 5

16. Rép. tchèque 2 2 1 5

17. Slovénie 2 1 1 4

18. Espagne 1 0 2 3

19. Brésil 1 0 0 1

Kazakhstan 1 0 0 1

21. Pologne 0 3 1 4

22. Nlle-Zélande 0 2 1 3

23. Finlande 0 1 5 6

24. Lettonie 0 1 1 2

25. Danemark 0 1 0 1

Estonie 0 1 0 1

Géorgie 0 1 0 1

28. Bulgarie 0 0 2 2

29. Belgique 0 0 1 1.

