Le Maroc prend part à la 61e session du Conseil des droits de l’Homme prévue du 23 février au 31 mars

La délégation marocaine à cet événement comprendra notamment le Délégué interministériel aux droits de l’Homme, Mohammed El Habib Belkouch, qui prononcera l’allocution du Royaume lors de la séance plénière consacrée aux délégations gouvernementales, indique un communiqué de la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH).

M. Belkouch présidera également une rencontre de haut niveau sur le Réseau international des mécanismes nationaux de mise en œuvre, de reporting et de suivi (MNMRS), dont le Maroc est le coordinateur. La rencontre sur le soutien du plan de mise en œuvre et les enjeux futurs du Réseau des MNMRS aura lieu mardi 24 février au Palais des Nations.

Cet événement de haut niveau est organisé en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme et les missions permanentes auprès du CDH du Maroc, du Brésil, du Portugal et du Paraguay, ainsi que le groupe Global Rights.

La rencontre sera consacrée au bilan d’action du Réseau, notamment l’adoption de son plan d’action pour la période 2026-2030 et le lancement de sa plateforme virtuelle, outre le renouvellement de l’appel à y adhérer afin d’échanger et de partager les expériences et de renforcer le rôle des mécanismes au niveau des États.

En marge de cette 61e session, le Délégué interministériel aura des entretiens avec plusieurs responsables onusiens et des personnalités internationales du domaine des droits de l’Homme, ce qui témoigne de l’ouverture de la DIDH sur les événements internationaux liés aux droits humains et de sa volonté de partager l’expérience du Maroc dans le domaine de la promotion de ces droits, relève le communiqué.

Par la même occasion, seront également examinées les différentes formes de coopération avec les organismes et les experts concernés par les événements internationaux à se tenir cette année au Maroc.