Coupe de la CAF (G.B/6è J.): Le Wydad Casablanca se qualifie pour les quarts de finale en battant Azam FC (2-0)

Pascal Msindo (64è, c.s.c) et Walid Nassi (90+4è) ont inscrit les buts de la victoire de l’équipe de Casablanca.

Le Wydad Casablanca a terminé la phase de poules en tête de son groupe avec 13 points, devant le club congolais Maniema Union (12 pts), également qualifié pour la prochaine phase, Azam FC (10 pts) et Nairobi United (0 pt).

L’Olympic Safi a également décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF en tant que deuxième du groupe A (13 pts) après son nul blanc face à l’USM Alger, premier avec 14 unités, samedi, dans la capitale algérienne.