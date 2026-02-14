Canada : saisie de plus de 1.000 kg de drogues en Alberta

Les saisies ont eu lieu en novembre et décembre 2025, a indiqué l’agence fédérale, ajoutant que les stupéfiants incluent de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l’héroïne et des pavots à opium.

Les drogues saisies ont été découvertes dans trois camions, a souligné l’ASFC dans un communiqué, ajoutant que les conducteurs des trois véhicules ont été arrêtés.

« Cette série de saisies importantes illustre le sérieux des agents de l’ASFC qui défendent sans relâche nos frontières et protègent nos collectivités contre les drogues dangereuses et les groupes criminels organisés », s’est félicité le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree.

En 2025, les agents de l’ASFC en Alberta ont effectué 1.292 saisies de stupéfiants, dont 1.054 kg de cocaïne et 279 kg de méthamphétamine.