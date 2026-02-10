Les échanges éducatifs et culturels riches et diversifiés entre le Maroc et les États-Unis célébrés à Washington

Cette rencontre intervient à un moment particulièrement symbolique, alors que les États-Unis célèbrent le 250è anniversaire de leur indépendance et que Rabat et Washington commémorent deux siècles et demi d’amitié historique ininterrompue, qui témoignent de la profondeur d’une relation bilatérale fondée sur des valeurs communes, le respect mutuel et une coopération durable.

Dans une allocution à cette occasion, la directrice exécutive de la MACECE, Rebecca Geffner, a mis en avant la responsabilité partagée et le privilège de porter ces 250 années d’amitié vers l’avenir, soulignant que des programmes tels que Fulbright, qui marque cette année son 80è anniversaire, constituent de véritables ponts entre les nations.

Elle a relevé que si les partenariats institutionnels en constituent le socle, ce sont les étudiants, chercheurs et lauréats qui donnent vie à cette relation par leurs idées, leurs travaux académiques et leur leadership. A cet égard, Mme Geffner a fait savoir que depuis le début des années 1980, la MACECE a octroyé plus de 3.000 bourses à des étudiants marocains et américains dans le cadre de plus de 30 programmes, contribuant ainsi à créer une communauté de lauréats forte de quelque 4.000 professionnels.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, a souligné la profondeur historique et la portée stratégique des relations bilatérales maroco-américaines. Il a fait observer que ce partenariat durable, fondé sur le respect mutuel et des intérêts partagés, continue de se consolider non seulement à travers la diplomatie au plus haut niveau, mais également grâce à l’engagement actif des citoyens, universitaires et dirigeants qui en assurent la continuité.

Les programmes universitaires tels que Fulbright s’inscrivent en droite ligne de « la vision audacieuse et ambitieuse de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette relation bilatérale, qui donne la priorité à l’éducation, au développement et au renforcement des capacités des jeunes, moteurs d’un avenir prometteur pour le Royaume », a fait valoir l’ambassadeur. Et d’ajouter que grâce aux efforts déployés par toutes les parties prenantes, notamment la MACECE, le programme Fulbright rassemble des étudiants marocains et américains qui jouent un rôle de bâtisseurs de ponts, contribuant ainsi à la compréhension mutuelle ainsi qu’à la promotion de la paix et de la prospérité.

L’impact de cet échange, a relevé M. Amrani, va au-delà de la recherche et de la collaboration universitaire, contribuant à tisser des liens solides entre les lauréats marocains et américains de ce programme et leurs communautés respectives dans les deux pays.

La réception a offert aux invités l’occasion de renouer des contacts, d’élargir leurs réseaux professionnels et d’évoquer leurs expériences d’échange à travers les différentes générations du réseau Fulbright.

La Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels administre le programme Fulbright au Maroc et œuvre à promouvoir les échanges éducatifs, la compréhension mutuelle et les liens entre les peuples marocain et américain.