Forum parlementaire sur la justice sociale à Rabat : appel à renforcer l’inclusion et la pérennité des systèmes de protection sociale

De même, ils ont insisté sur l’importance de coordonner les programmes sociaux et de réduire leur fragmentation, ainsi que de renforcer la gouvernance multipartite afin d’accroître leur efficacité et de garantir un impact social et territorial tangible et mesurable. Ils ont mis en avant la nécessité d’adopter une approche fondée sur la mesure de l’impact social dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques sociales, en les reliant à des indicateurs clairs alignés sur les Objectifs de développement durable (ODD).

Le document relève que la réduction des disparités spatiales est une condition essentielle à la réalisation de la justice sociale et à la construction d’un développement durable et inclusif. Il appelle à orienter les investissements publics vers les infrastructures et les services de base dans les zones rurales et vulnérables, afin d’améliorer leur attractivité économique et sociale et de favoriser ainsi l’inclusion, la stabilité et l’égalité des chances.

Les participants à ce conclave parlementaire international ont également souligné leur soutien au rôle des autorités locales élues dans la mise en œuvre des politiques sociales, dans le cadre d’une gouvernance territoriale fondée sur la proximité, l’efficacité et l’intégration entre les niveaux national, régional et local.

Aussi, ils ont insisté sur l’importance de renforcer les capacités parlementaires en matière d’évaluation des politiques publiques, notamment sociales et spatiales, considérant l’évaluation comme un outil central pour améliorer la qualité de la prise de décision publique et renforcer l’apprentissage institutionnel. Ils ont appelé à intégrer les évaluations d’impact social et spatial aux différentes étapes du travail législatif et de contrôle, afin de renforcer le caractère proactif et préventif de l’intervention parlementaire.

Les participants ont également plaidé pour l’importance de renforcer la coopération internationale et régionale dans les domaines de la justice et de la protection sociale pour relever les défis transnationaux, encourager l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les parlements et créer des réseaux d’apprentissage et de partage des connaissances parlementaires.

Par ailleurs, ils ont mis en avant la nécessité d’adopter ce document de référence comme cadre directeur pour les activités de suivi et d’évaluation parlementaires relatives à la justice sociale aux niveaux national, régional et international. Ils ont également appelé à suivre la mise en œuvre de ses recommandations et à évaluer leur impact réel sur les politiques publiques et les programmes sociaux dans un cadre de transparence et de responsabilité.

Les participants au forum ont réaffirmé leur engagement commun en faveur d’une action coordonnée, tant au niveau national qu’international, pour consolider la justice sociale, promouvoir l’équité spatiale et bâtir des sociétés plus résilientes et solidaires. Ils ont souligné que le parlement, acteur central des systèmes de gouvernance démocratique, demeure un moteur essentiel pour traduire les engagements constitutionnels et internationaux en politiques publiques équitables et efficaces.

Initiée sous le thème de « La justice sociale dans un monde en mutation: la nécessité de politiques équitables pour des sociétés plus résilientes », les travaux de cette session ont été déclinés en trois axes majeurs, à savoir, « La justice sociale dans le sillage des mutations mondiales », « L’équité et la protection sociale : des politiques inclusives pour des sociétés résilientes » et « La gouvernance parlementaire de la justice sociale : législation, contrôle et évaluation d’impact ».